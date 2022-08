BNK부산은행, 지역화폐 동백전 활성화 이벤트

BNK부산은행은 1일 코로나19 장기화로 위축된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 지역화폐 '동백전' 활성화 이벤트(동 to the 백 to the 이벤트)를 한다고 밝혔다.부산은행은 이벤트 기간인 8월 한 달간 동백전 충전금을 10만원 이상 사용한 고객을 추첨해 동백전 캐시백 3만원(2천명), 2만원(3천명), 1만원(6천명)을 제공하기로 했다.동백전 충전금을 30만원 이상 사용한 고객 중 추첨으로 100명을 선정해 온열 안마기, 헤어드라이어, 스마트워치 등 전자제품을 증정한다.이번 이벤트는 부산은행과 하나카드 동백전 카드 이용 고객(충전금 사용액은 이벤트 기간 합산 적용)을 대상으로 한다.(코나아이, 농협카드 제외)/연합뉴스