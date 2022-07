韓銀 주연순 국장 IT 전공자 첫 1급

한국은행에서 정보기술(IT) 전공자 가운데 첫 1급 승진자가 나왔다.한은은 29일 주연순 전산정보국 회계시스템팀장(사진)을 IT전략국장으로 승진 임명하는 등 하반기 정기 인사를 발표했다. 주 신임 국장은 경제·경영·법학 등이 아닌 IT 전공자로는 최초로 1급에 발탁됐다. 여성 인사로는 역대 네 번째 1급 승진이다. 한은은 “주 국장은 IT 전공자 중 최초의 부서장으로 줄곧 IT전략국에 근무하면서 IT 활용과 디지털 전환을 주도한 것을 높이 평가받았다”고 설명했다.조미현 기자 mwise@hankyung.com