[증시신상품] 한국투자증권, 테슬라 기초 ELS 등 2종 모집

한은 보고서…"주요국 금리·IT 경기·지정학 리스크 변수" 올해 하반기 글로벌 성장세가 약화하면서 우리나라 수출도 계속 둔화할 것이라는 관측이 나왔다. 한국은행 조사국 국제무역팀은 29일' 글로벌 경기둔화가 우리 수출에 미치는 영향'(BOK 이슈노트) 보고서에서 "우리 수출은 글로벌 경기와의 동행성이 크다는 점에서 수출 둔화 흐름이 앞으로도 지속될 것으로 전망된다"고 밝혔다. 보고서에 따르면 최근 수출은 지난 1분기 정점 이후 둔화 흐름이 이어지고 있으나 대외여건 악화에도 지금까지는 둔화세가 비교적 완만했다. 미국·유럽연합(EU) 등 대(對) 선진국 수출이 증가세를 이어간 데다 정보기술(IT) 수요 확대가 수출 둔화 속도를 완충하는 요인으로 작용했기 때문이다. 주욱 한은 조사국 국제무역팀 과장은 "우리 수출 경기와 글로벌 경기는 순환변동치가 매우 유사한 흐름을 보이고 있으며 상관관계도 높다"며 "수출이 글로벌 경기와 밀접하게 동행하며 움직인다"고 말했다. 그러면서 수출 둔화 속도는 ▲ 주요국 금리 인상 속도 ▲ 정보기술(IT) 경기 흐름 ▲ 지정학적 리스크 전개 상황 등의 영향을 받을 것으로 예상했다. 한은은 주요국 금리 인상 가속화로 선진국과 신흥국의 경기둔화가 초래되면서 수출에 부정적 영향이 커질 것으로 내다봤다. 과거 미국 통화정책 긴축전환기에도 수출 부진이 뚜렷했으며 증가율 둔화 폭의 대부분이 글로벌 공통 요인에 기인했다. IT 부문은 주력 품목으로 전체 수출에 상당한 영향을 미친다. 특히 과거 신제품·기술발전 등에 따른 IT 호황기에는 우리 수출이 글로벌 경기상황에 비해 양호한 모습을 보였다. IT 경기는 부문별로 소비자수요(B2C)는 중국 봉쇄