2026 ITS 세계총회 개최도시 현지 실사단 강릉 점검

유치 첫 관문…대만 타이베이와 경쟁, 9월 LA에서 선정강원 강릉시와 국토교통부가 공동으로 추진 중인 '2026년 ITS(지능형교통체계) 세계총회'의 개최도시 선정을 위한 현지 실사단이 25일 강릉을 방문했다.아키오 야마모토 ITS 아태 사무국장 등 3명으로 구성된 현지 실사단은 이날 강릉에서 강릉시와 국토부의 총회 유치 계획에 대해 듣고 올림픽파크 등 총회가 열릴 지역을 돌아봤다.이들은 평가 결과를 8월 중 발표할 예정이다.2026년 ITS 세계총회 개최도시는 이번 현지 실사단의 점검 이후 9월 미국 LA에서 열리는 ITS 세계총회 개최도시 선정 회의에서 대한민국의 강릉과 대만의 타이베이 중 더 높은 평가점수를 받는 도시로 결정된다.강릉시는 ITS 세계총회 유치 시 지능형교통체계 인프라 구축을 위한 국비 우선지원은 물론 90개국 이상에서 2만여 명의 전문가와 30만 명의 관람객 방문으로 지역 경제효과가 클 것으로 판단하고 총력을 기울이고 있다.강릉시 관계자는 "2026 강릉 ITS 세계총회 유치의 첫 관문인 이번 현지 실사를 성공적으로 마치고 오는 9월 미국 LA에서 열리는 개최도시 선정 회의에서 기쁜 소식을 전할 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 말했다./연합뉴스