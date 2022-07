소득세 과표 15년 만에 조정…직장인 세 부담 최대 80만원 준다

아티스트 로꼬와 화사(Hwa Sa)가 신곡 'Somebody!'의 감각적인 사운드를 예고했다. 로꼬와 화사는 오는 25일 새로운 더블 싱글 [Somebody (썸바디)]의 발매를 앞두고 타이틀곡 'Somebody! (썸바디!)'에 관한 다양한 티징 콘텐츠를 공개하고 있다. AOMG는 지난 19일 공식 SNS에 'Somebody!' 뮤직비디오 스틸을 게재하며 로꼬와 화사의 케미스트리를 기대하게 했다. 한 건물에 로꼬가 홀로 마이크를 들고 있는 모습에 연이어 위, 아래 층에 선 두 사람의 장난스러운 분위기가 눈길을 사로잡는다. 20일에는 'Somebody!'의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다. 감각적인 사운드에 맞춰 어딘가를 배회하며 작은 전단지를 붙이는 화사의 장면이 담겨있어 궁금증을 고조시킨다. [Somebody]는 지난 2018년 4월 '주지마' 이후 4년 3개월 만에 재회한 로꼬와 화사의 새로운 더블 싱글로 타이틀곡 'Somebody!'와 수록곡 'Lemon (레몬)' 으로 구성되어 있다. 티저를 통해 트렌디한 사운드를 예고하며, 어떤 업그레이드된 음악성을 보여줄 수 있을지 기대가 모아지고 있다. 한편, 로꼬와 화사의 새 더블 싱글 [Somebody]는 오는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr