대우조선해양, 리본 달기 챌린지…"1도크 정상화 기원"

필리핀 관광부는 보라카이, 팔라완, 세부가 '세계 최고의 섬' 25곳(The 25 Best Islands in the World)에 포함됐다고 21일 밝혔다. 아름다운 일몰을 자랑하는 보라카이는 글로벌 여행 전문 잡지 트래블앤레저가 선정한 세계 최고의 섬 부문 9위에 올랐고, 팔라완은 11위, 세부는 16위에 올랐다. 보라카이와 팔라완은 또한 푸껫, 발리, 몰디브와 함께 트래블앤레저가 선정한 '아시아 최고의 섬'에도 이름을 올렸다. 트래블앤레저는 미국 뉴욕에서 발행되는 글로벌 여행 전문지로, 매해 전 세계 독자들을 대상으로 최고의 도시, 섬, 유람선, 스파, 항공사 등에 대한 설문조사를 벌인다. 크리스티나 가르시아 프라스코 필리핀 관광부 장관은 "관광산업에서 필리핀이 위상을 높이려는 노력에 좋은 영감을 줄 것으로 기대한다"고 말했다. /연합뉴스