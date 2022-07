리걸테크 스타트업 '로앤컴퍼니'



창립 10년 만에 14번째 사무실

책들로 가득한 사무실과 휴게실

타운홀 미팅 가능한 라운지 등

곳곳에 김본환 대표 철학 느껴져

로톡 제공

로톡은 어떤 회사?

지난주에본사를 다녀왔습니다.죠. 법률 서비스 규제 이슈와 관련해 언론에도 자주 오르내린 업체이니 이미 많은 분들이 아실 거 같습니다. 사명은 로앤컴퍼니지만, 로톡이 더 익숙하니까 편하게 로톡이라고 부르겠습니다.로톡은 서울 강남역 3번과 4번 출구 사이에 있는 '케이스퀘어2빌딩' 3층에 있습니다. 강남역 인근에서 매우 귀한 신축 건물로, 로톡이 이곳으로 이사 온 지는 한 달 정도 됐다고 합니다.건물 앞에는 이런 조형물도 있더군요. 고양이일까요? 아니면 재규어나 블랙팬서(흑표범) 같은 걸까요? 눈에 띄더군요.로톡 사무실에 들어서면 아래와 같은 문구가 눈에 들어옵니다. 국내 리걸테크 시장을 선도하겠다는 목표를 보여주는 듯합니다.로톡 사무실의 가장 큰 특징 가운데 하나는입니다.의 삶에 가장 큰 영향을 끼친 명언들이라네요. 창업자가 직원들과 함께 영감과 가치를 공유하고 싶은 마음에 벽면 곳곳에 아래와 같은 포스터를 걸어놨다고 합니다.농구 역사에 한 획을 그은 마이클 조던의 실력과 팀을 우승으로 이끈 리더십은 김 대표의 경영 철학과 가치에 많은 영감을 줬다고 하네요.위 포스터 마지막 문구는 마이클 조던이 자서전에 쓴 "나는 실패를 받아들일 수 있다. 누구나 무언가에 실패한다. 하지만(I can accept failure, everyone fails at something. But I can't accept not trying.)"라는 문구를 요약한 것입니다. 김 대표가 특히 좋아하는 말로 회사를 경영하며 어려움과 위기가 닥칠 때마다 극복할 수 있게 하는 큰 힘이 되기도 한다고 합니다.이제 직원들이 일하는 업무 공간도 좀 살펴볼까요?뭔가 좀 다른 게 느껴지시나요? 네,. 아무래도 법률 관련 회사여서 그럴까요? 독서를 좋아하는 직원들이 많아 책을 이곳저곳에 놓아두고 있다고 합니다.로톡은 또 업무 관련한다고 하네요. 직원들이 가장 좋아하는 복지 혜택 중 하나라고 합니다.여긴 일종의 핫데스크(자율 좌석)로 누구나 편하게 와서 일할 수 있는 공간입니다. '강남역 빌딩뷰'이긴 하지만 탁 트인 개방감이 느껴져서 좋더군요.로톡의 회의실들은 아래와 같이 생겼습니다.쓰고 있다고 합니다. 이에 어울리는 액자들도 걸어놨고요.혼자 조용히 일하고 싶은 직원은 이런을 이용하면 되고요.아래 이곳은 라운지로 이동할 때 지나는 복도입니다. 오른쪽에는 회의실과 휴식 공간 등이, 왼쪽에는 편하게 업무를 볼 수 있는 공간들이 마련돼 있습니다.책상과 의자들은 깔끔했습니다. 아무래도 이사 온 지 한 달 정도밖에 안 됐고, 건물도 신축 빌딩이다 보니까 모든 게 깔끔한 건 당연한 거 같기도 하고요.입니다. 다른 회의실들과는 분위기가 조금 다르더군요.이곳은 직원들이 쉴 수 있는 휴게 공간입니다.적혀 있습니다.여긴 전화를 할 수 있는 '폰부스'인데요. 사진 연출은 홍보팀 직원분이 도와주셨습니다. ㅎㅎ이제 로톡이 가장 자랑하고 싶어 하는으로 가보겠습니다.이런 분위기인데요. 개방감도 좋고, 역시 곳곳에 책들이 많이 놓여 있더군요. 위 사진을 책이 놓여 있는 공간만 찍으면 아래와 같은 느낌입니다.라운지 한쪽에는 마음껏 먹을 수 있는등이 준비돼 있는 공간도 있습니다. 아래 사진들을 한번 보시죠.이런 사진을 보니 저도 갑자기 배가 고파집니다 ㅎㅎ라운지 한쪽 공간에는 아래 사진과 같이 또 다른 공간이 있는데요.문을 열고 안으로 들어오면 이런 대회의실 공간이 있는 거죠.그런데 또 하나 좋은 점은 문을 완전히 개방해 라운지와 연결할 수 있다는 것입니다. 회사 전 직원이로톡에는도 있습니다. 리걸테크 회사가 무슨 스튜디오인가 할 수도 있는데, 이곳에서 로톡에 등록된하네요.역시나적혀 있습니다.로톡이 변호사 사진 잘 찍기로 유명하다고 하네요. 로톡에 가입한 회원 변호사뿐만 아니라 '모든변호사' 이벤트를 통해 접수된 변호사들의 프로필 사진을 무료로 촬영해주고 있다고 합니다. 원본과 보정본 모두 변호사에게 제공한다고 하고요.아래 사진들은 직원들이 개인 업무를 보고, 회의하고, 쉬는 모습들입니다.로톡에서 밤에 밖을 바라본 풍경은 또 아래와 같습니다.지금껏 로톡 본사를 쭉 살펴봤는데요. 사실이라고 합니다. 그동안 제대로 된 사옥이 없어서 이곳저곳을 옮겨 다녔다네요. 너무 자주 옮겨 다니다 보니까 명함에 회사 주소를 적지 않기도 했다고 합니다.창립 10년 만에 마련한 보금자리로, 이사하고 처음 개최한 타운홀 미팅 때 함께 고생했던 임직원들이 눈물을 훔치기도 했다는 후문입니다.아래 사진은 로톡에서 준비해 주신 이벤트인데요. 저입니다. 김 대표는 다부진 체격이 눈에 띄는데요.사실입니다. 연세대 야구 감독으로 오랜 시간을 보내신 분으로, 저도 알고 있을 정도니 야구 좋아하시는 분들은 많이 알 거 같습니다. 김 대표가 스포츠를 좋아하는 게 이런 영향으로 보이네요.을 통해 누구나 쉽게 법률 서비스를 이용할 수 있도록 돕고 있습니다. 의뢰인은 필요한 분야의 변호사를 빠르게 찾을 수 있고, 변호사는 원하는 분야 및 지역의 의뢰인을 효과적으로 만날 수 있다고 회사 측은 설명합니다.로톡은 또등의 서비스도 하고 있습니다. 로톡비즈는 기업 고객을 위한 법무 솔루션 플랫폼입니다. 빅케이스는 인공지능(AI) 기술을 통해 국내 최다 판례를 보유한 법률 정보 검색 서비스입니다. 약 316만 건의 판례를 보유하고 있다고 합니다.모든변호사는 취업, 멘토링 등 변호사 커리어 정보를 제공하는 웹페이지입니다. 로톡뉴스는 누구나 법을 쉽게 알 수 있도록 돕기 위해 설립한 법률 전문 매체입니다.로톡 임직원은 95명 정도입니다. 앞으로 채용을 확대해 200명까지 인력을 늘릴 계획이라고 합니다. 현재 강남 사옥에도 비어 있는 책상이 곳곳에 눈에 띄었는데 앞으로 신규 직원들이 일할 공간이라고 합니다.로톡은 대한변호사협회와 오랜 갈등을 빚고 있기도 하죠. 헌법재판소는 지난 5월 변협의 ‘변호사 광고 규정’에 대해 일부 위헌 결정을 내리며 사실상 로톡 손을 들어줬지만, 헌재 판단을 두고 양측의 해석 차가 지속되며 갈등은 이어지고 있습니다.로톡은 변협과의 갈등에도 빠르게 성장하고 있습니다. 올 초에는 에이티넘인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 프리미어파트너스, 스마일게이트인베스트먼트, DS자산운용, 쿨리지코너인베스트먼트 등이 참여한했습니다. 지금까지 누적 투자금은 400억원 이상입니다.안정락 기자 jran@hankyung.com