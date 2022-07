신동빈 롯데그룹 회장(사진)은 14일 그룹 최고경영자(CEO)들에게 "매출, 영업이익 등 단기 실적 개선에 안주한다면 더 큰 위기가 도래할 것”이라며 글로벌 경쟁력 확보를 위한 근본적인 변화의 필요성을 강조했다. 외부에서 그룹을 바라보는 지표로 주가를 꼽고, 주가 관리를 주문했다.신 회장은 이날 부산 시그니엘 부산에서 개최된 ‘2022 하반기 사장단 회의(VCM)’에 참석해 "금리 인상, 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 등으로 경제 위기가 계속되고 있는 상황"이라며 이같이 밝혔다.국제 정세 불안정성이 고조되고 글로벌 스태그플레이션 발생이 우려되는 상황에서 기업 경쟁력을 높여야 한다는 설명이다. 사장단에게는 CEO의 중요한 덕목은 회사의 비전과 전략을 수립하고 이를 실행하는 것이라며 새로운 비전과 전략 실행에 필요한 '변화를 이끄는 리더십'을 주문했다.신동빈 회장은 “좋은 회사는 세계 시장에서 경쟁할 수 있는 글로벌 경쟁력을 가진 회사”라며 "글로벌 경쟁력을 갖추기 위해선 기존의 틀을 벗어난 사업방식의 근본적인 변화가 필요하다"고 촉구했다.그룹에서 추진하고 있는 변화 사례도 소개했다. 식품사업군의 시너지 창출을 위한 롯데제과·푸드 합병, 유통사업군의 라이프스타일·그로서리 등 카테고리 중심 사업구조 전환, 화학사업군의 수소·전지소재 등 신사업을 통한 스페셜티(고부가가치 제품) 비중 확대, 호텔사업군의 사업체질 개선 등을 언급했다. 신동빈 회장은 '반드시 해야하는 일을 고민해 적시에 실행해야 한다'(Do the right thing, at the right time)고 강조했다.아울러 신동빈 회장은 그룹 객관화 지표로