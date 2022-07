에이티즈(ATEEZ)가 트레일러 콘셉트 포토로 거친 매력을 뿜어냈다. 지난 12일 에이티즈는 공식 SNS를 통해 ‘더 월드 에피소드 1 : 무브먼트(THE WORLD EP.1 : MOVEMENT)’의 개인 및 단체 트레일러 콘셉트 포토를 게재했다. 사진 속 에이티즈는 올 블랙 착장으로 8인 8색의 시크한 포스를 발산했다. 특히 앨범마다 다양한 콘셉트를 무리 없이 소화해냈던 만큼, 이번에도 한 편의 화보같은 그림을 완성하며 찰떡같은 소화력을 입증했다. 이어 단체사진 속 에이티즈는 홍중을 중심으로 모여 더욱 강렬해진 무드와 눈빛으로 주변을 압도해 눈길을 사로잡았다. 또한 이미지 상단에 위치한 ‘ARE YOU SEEING THIS? EYES IN THE SKY’ 문구가 티징 콘텐츠에 반복적으로 등장, 누가 이들을 감시하고 있는지 혹은 반대로 이들이 누굴 지켜보고 있는 것일지 호기심을 자극한다. 에이티즈는 앞서 공개된 콘셉트 포토에서 세상을 향한 도전적이고 반항적인 모습을 보인 가운데, 이번엔 한층 더 깊고 다크한 아우라를 뿜어내고 있어 새 앨범을 통해 선보일 확장된 세계관이 더욱 기대감을 모은다. 한편, 연일 깜짝 프로모션으로 화제를 모으는 에이티즈의 신보 ‘더 월드 에피소드 1 : 무브먼트’는 오는 29일 오후 1시에 공개된다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr