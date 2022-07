대구연구개발특구본부, 14일 디지털 혁신 세미나 개최

트리플에스(tripleS)의 새로운 멤버 김유연이 베일을 벗었다. 모드하우스는 지난 11일 오후 9시 공식 SNS 채널에 S5 김유연의 'Coming Soon Teaser'를 게재했다. 'Coming Soon Teaser'는 신비한 멜로디와 함께 힌트를 전달하려는 듯 소녀의 손과 다리, 그리고 옆모습을 천천히 비춘다. 그리고 "안녕하세요. 트리플에스의 김유연입니다"라는 소녀의 목소리가 흘러나오며 정체가 밝혀진다. 김유연은 앞서 MBC '방과후 설렘'에서 시청자들의 뜨거운 사랑을 받았던 주인공이자 이화여자대학교 과학교육과에 재학 중인 재원이다. 방송 당시 8위에 머무르며 안타까움을 자아냈지만, 트리플에스에 새롭게 합류하며 다시 한번 꿈을 향한 도전에 나서게 됐다. 특히 '방과후 설렘' 티저의 주인공인 이지우가 앞서 S3로 트리플에스 생활을 시작한 만큼, 프로그램이 낳은 '슈퍼스타'들의 극적인 만남은 물론 이들이 앞으로 보여줄 특별한 '케미'에도 벌써부터 비상한 기대감이 모아지고 있다. 모드하우스는 'Coming Soon Teaser'에 이어 김유연의 본편 티저를 곧 공개할 전망. 이에 따라 김유연의 트리플에스 합류에 대한 팬들의 호기심과 기대감은 나날이 커져갈 것으로 보인다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr