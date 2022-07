박두선 대우조선해양 사장 "하청지회 불법파업으로 조선소 심장 도크 폐쇄"

걸그룹 IRRIS(아이리스)의 데뷔곡 'WANNA KNOW' 뮤직비디오가 250만 뷰를 돌파했다. IRRIS(아이엘, 니나, 윤슬, 리브)는 지난 6일 첫 번째 미니앨범 'WANNA KNOW (워너 노)' 발매와 함께 타이틀곡 'WANNA KNOW' 뮤직비디오를 공개했다. 이날 공개된 'WANNA KNOW' 뮤직비디오는 공개 하루 만인 7일 250만 뷰를 돌파하며 글로벌 K-POP 팬들에게 뜨거운 반응을 얻었다. 앞서 IRRIS는 'WANNA KNOW' 뮤직비디오 티저 영상 공개 때부터 유니크한 무드와 화려한 비주얼 등으로 강렬한 중독성을 예고하며 화제를 모아 왔다. 타이틀곡 'WANNA KNOW'는 도입부부터 시작되는 강렬한 멜로디와 역동적인 리듬, IRRIS의 힘 있는 보컬이 절묘하게 어우러지는 곡으로, 모든 것을 주며 사랑했던 상대의 답답함을 재치 있게 표현했다. 글로벌 팬들의 눈과 귀를 사로잡은 뮤직비디오는 AB6IX, 트와이스, 에이티즈 등 최정상 아티스트들의 뮤직비디오를 작업한 볼드 스튜디오가 맡았다. 한 편의 아트 필름 같은 영상미는 물론, 역동적인 IRRIS의 퍼포먼스와 비주얼, 매력을 모두 담아내 보는 이들의 눈과 귀를 사로잡았다. 첫 방송 무대 전부터 뜨거운 관심을 받고 있는 IRRIS는 7일 오후 방송되는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 각종 음악 방송에 출연하며 본격적인 데뷔 활동에 박차를 가할 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr