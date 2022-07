BNK경남은행, 금융감독원 경남지원과 ‘유치원에 찾아가는 병아리 금융교육’

신인 빌리(Billlie)가 청량한 매력 가득한 티저를 공개했다. 윤종신이 최근 새롭게 론칭한 음악 프로젝트 'track by YOON' 측은 6일 0시 공식 SNS를 통해 첫 주자 빌리(시윤?수현?츠키?션?하람?문수아?하루나)의 세 번째 티저 이미지 'track Moments #3'를 공개했다. 공개된 포토 속 빌리 멤버들은 흰색 티셔츠에 청바지 스타일링으로 2000년 초반 청바지 광고를 연상케 하는 분위기를 연출하며 완벽한 비주얼을 자랑했다. 또한 눈빛 연기는 물론 콘셉트 장인답게 기본 패션 아이템 마저 만능으로 소화하는 빌리의 모델 모먼트가 눈길을 사로잡았다. 개인 컷에서는 빌리의 다채로운 표정도 만날 수 있다. 앞서 레트로한 콘셉트에 맞춰 비비드한 스타일로 싱그러운 분위기를 발산한 빌리가 이번에는 한층 내추럴하고 청량한 매력을 선보여 'track by YOON'에 대한 기대를 높인다. 'track by YOON'은 윤종신 프로듀서와 다른 아티스트들과의 협업을 통해 70~90년대 트위스티드, 레트로 등 다양한 장르의 음악을 선보일 신규 음악 프로젝트다. 미스틱스토리 소속 아티스트들의 기존 색깔과는 다른 색다른 모습을 예고해 론칭 소식부터 화제를 모았다. 그 첫 프로젝트의 주자로 빌리가 참여, 대중에게 많은 사랑을 받는 윤종신의 여름송 중 하나인 '팥빙수'를 재탄생 시킨다는 소식에 K-POP 팬들의 관심이 쏠리고 있다. 사흘 연속으로 공개된 'track Moments' 티저 이미지 속 빌리는 아이코닉한 레트로, 신비, 청량까지 다채로운 콘셉트 소화력을 보여줬다. 여름 시즌송 '팥빙수'를 통해 빌리가 어떤 매력을 선사할지 이목이 집중된다. 빌리가 참여한 'track by YOON: 팥빙수'는 오는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr