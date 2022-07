한화에어로스페이스, 중학생 대상 '우주항공 멘토링' 사업

주부 이민지 씨(42)는 지난 4일 에어컨 수리를 신청했다가 “빨라야 3주 뒤에 갈 수 있다”는 얘기를 듣고 당황했다. 에어컨 없이 3주간 ‘찜통 더위’를 겪어야 한다니 아찔했다. “하루라도 빨리 일정을 당길 수 없느냐”고 사정했지만 소용없었다. 접수가 폭주하면서 투입 가능한 수리 기사가 단 한 명도 없다는 대답이 돌아왔다. 이씨만의 얘기가 아니다. 최근 전국적으로 ‘에어컨 AS(사후서비스) 대란’이 벌어지고 있다. ○예년보다 빨라진 AS 대란5일 업계에 따르면 지난달부터 삼성전자, LG전자 등 주요 가전업체에 에어컨 AS 접수가 폭주하고 있다. 짧으면 9일 늦으면 3주 뒤에나 수리받을 수 있는 것으로 전해졌다. AS 접수 시 이틀 내 곧장 예약이 가능했던 평소와 차이가 크다. 전화 연결까지 걸리는 대기시간도 더 길다.지역별 차이가 있지만 삼성전자서비스는 평균 5~7일, LG전자는 평균 4~5일 소요된다는 게 각사 주장이다. LG전자 시스템에어컨의 경우 접수 후 출장까지 평균 10일은 걸리는 것으로 조사됐다.삼성전자서비스 관계자는 “에어컨 접수가 많이 몰리는 것은 매년 여름마다 있는 일이지만 올해는 조금 다른 양상을 보이고 있다”며 “통상 7월 말~8월 초 발생하던 상황이 예년보다 한 달여 일찍 발생했다”고 설명했다. LG전자 관계자도 “6월부터 에어컨 수리 및 점검 요청이 많아져 비상 대응에 나서고 있다”고 말했다. ○이른 더위·장마 영향 커에어컨 AS 물량은 날씨 영향을 많이 받는다는 게 업계 전언이다. 올해는 장마가 일찍 찾아온 데다, 장마 기간에도 최저기온이 높고 호우와 더위가 반복되고 있다. 기상관측 사상 최