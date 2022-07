SSG닷컴, 서울 강남으로 본사 이전…신세계 온라인 3사 한데 모여

아이들과미래재단과 협약식 한화에어로스페이스는 사회복지법인 아이들과미래재단과 이달 1일 서울 중구 장교동 한화빌딩에서 '우주항공 멘토링 우주 라이크 투(Would you like to) 우주?' 사회공헌 사업 협약식을 열었다고 5일 밝혔다. 이번 협약으로 우주항공 관련 전공 대학생 18명이 판교, 아산, 창원 등 한화에어로스페이스 전국 사업장 인근 과학동아리 및 자유학기제 중학생 150명에게 우주항공 교육과 진로 멘토링을 제공하게 된다. 교육 기간은 올해 9월부터 12월까지다. 활동에 참여하는 대학생들은 사전 직무 조사를 통해 한화에어로스페이스 임직원과 연계해 회사 및 직무 관련 멘토링과 장학금을 지원받게 된다. 대학생 멘토단은 1차 서류심사와 2차 면접 심사를 통해 선정했다. 신현우 한화에어로스페이스 사장은 "진로 탐색과 결정을 하는 첫 시기인 중학생들에게 미래 유망 산업인 우주항공 분야로의 꿈을 펼칠 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다. /연합뉴스