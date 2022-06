삼성전자서비스, '전자제품 AS 품질' 1위 차지

한국서비스품질지수서 가전·휴대전화·컴퓨터 AS 품질 1위삼성전자서비스는 30일 한국표준협회가 발표한 '2022 한국서비스품질지수 (KS-SQI)'에서 작년에 이어 올해도 가전, 휴대전화, 컴퓨터 AS 품질 전 부문 1위를 차지했다고 밝혔다.전자제품 AS 부문별 조사가 시작된 이래 컴퓨터는 21년 연속, 휴대전화는 19년 연속, 가전은 누적 19회 1위에 선정됐다.한국서비스품질지수는 한국표준협회와 서울대 경영연구소가 공동 개발한 서비스품질 평가모델이다.각 기업의 제품 및 서비스를 이용 중인 고객을 대상으로 만족도를 조사해 부문별 1위 기업을 선정한다.이번 성과는 고객의 니즈(요구)를 면밀히 분석해 '고객 중심의 특화 서비스'를 지속적으로 운영해온 결과라고 회사 측은 소개했다.삼성전자서비스는 서비스 품질 향상을 위해 임직원 가족들로 구성된 'CS 패널단'을 운영하고 있다.패널단은 프로세스, 인프라, 고객 케어 등 전반적인 영역에서 개선 사항을 제언해 고객 중심의 서비스 정책 수립에 기여하고 있다.삼성전자서비스 운영팀장 박성민 상무는 "앞으로도 고객 맞춤형 서비스를 적극 개발해 기대 이상의 서비스를 제공하겠다"고 말했다./연합뉴스