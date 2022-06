▲ 유안타증권은 주가연계증권(ELS) 'MY ELS 5000호'를 공모한다고 29일 밝혔다.기초자산인 코스피200·스탠더드앤드푸어스(S&P)500·유로스톡스50 지수가 최초 기준가의 68% 이상이면 연 5%의 세전 수익률로 조기(6개월 주기) 또는 만기(3년) 상환된다.또 주가연계파생결합사채(ELB) 상품으로 최소 연 2.5% 쿠폰을 보장하는 'MY ELB 207호', 기초지수가 최초 기준가의 99% 이상이면 연 8% 세전 수익률을 지급하는 'MY ELB 208호'도 모집한다./연합뉴스