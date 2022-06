삼성전자는 프랑스 칸에서 개막한 세계 최고 권위 광고제 '2022 칸 라이언즈'에 참여한다고 22일 밝혔다.삼성전자는 24일(현지시간)까지 칸 현지 행사장에 체험 부스를 운영하고 지속가능한 발전 목표를 설명할 예정이다.'제너레이션 17' 소속 청년 리더들이 부스에서 교육 환경 개선, 기후변화 대응, 기술을 통한 지역 커뮤니티 개선 등 프로젝트·활동 사례를 소개한다.23일(현지시간)에는 삼성전자 임직원과 청년 리더들이 '글로벌 지속가능발전 목표 달성을 위한 콘퍼런스(How Do We Take Real Action for the Global Goals?)'에 패널로 참석한다.콘퍼런스에서 삼성전자는 지속가능한 발전 목표 달성을 위한 기업의 역할과 모바일 기술의 중요성 등을 공유할 계획이다.삼성전자는 지난해 7월 공개한 '갤럭시 언팩 2021' 트레일러 영상이 올해 칸 라이언즈에서 '2022년 유튜브에서 가장 높은 조회 수를 기록한 광고'로 선정됐다고 덧붙였다./연합뉴스