LG 스탠바이미, 원하는 곳, 원하는 각도로 사용하는 무선 스크린

2022 대한민국 혁신대상



제품혁신상

LG전자(대표이사 사장 조주완)의 이동식 무선 스크린 LG StanbyME가 한국표준협회에서 주최하는 ‘2022 대한민국 혁신대상’에서 제품혁신상을 받았다.LG 스탠바이미는 기존 TV와는 차별화된 무빙스탠드 디자인을 적용해 침실, 부엌, 서재 등 원하는 곳으로 옮겨가며 편리하게 사용할 수 있는 제품이다. 전원 연결 없이도 최장 3시간 동안 사용할 수 있다. 27형(대각선 길이 약 68㎝) 화면은 △화면 좌우를 앞뒤로 각각 65도까지 조정할 수 있는 스위블 △위·아래로 각각 25도까지 기울일 수 있는 틸트 △시계 및 반시계 방향 각각 90도까지 회전하는 로테이팅을 모두 지원한다. 높이도 최대 20㎝ 내에서 조정 가능해 시청자의 자세에 따라 화면 위치를 자유롭게 조절할 수 있다.조주완 LG전자 대표이사 사장은 “LG 스탠바이미는 기존에 없던 새로운 시장을 창출한 LG의 고객경험 혁신의 대표적인 제품”이라며 “수백 여명의 고객검증 통해 제품의 컨셉을 도출하고 고객의 페인포인트를 개선한 혁신제품”이라고 소개했다. 아울러 “새로운 세대들의 취향과 사고방식의 변화에 맞춰 시장에서 시도하지 못한 폼팩터(기기형태)와 사용경험을 제공함으로써 새로운 수요를 창출하고 소비자 삶의 질을 높여주는 스마트 환경을 제공한다”고 덧붙였다.유력 외신들도 LG 스탠바이미의 차별화된 폼팩터에 호평을 쏟아냈다. 미국 IT 전문매체 톰스가이드는 LG 스탠바이미가 “획일적인 스마트 TV 시장에 예술적 솜씨를 더한 TV”라고 평가했다. 또 매셔블은 “스탠바이미는 모든 공간을 위한 하나의 TV(One TV for all rooms)이며 LG의 가장 멋진 제품 가운데 하나”라고 평가했다.LG전자는 지난해 말 LG 스탠바이미에 카카오웹툰 서비스를 시작해 터치 스크린과 세로 화면에 최적화된 웹툰 감상 서비스를 선보인데 이어 최근에는 댄스 강습 플랫폼 원밀리언홈댄스 앱 서비스를 단독 서비스했다. 또 LG 스탠바이미를 활용한 동영상 댄스 챌린지 이벤트를 진행하는 등 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객 취향을 고려한 다양한 마케팅과 서비스를 선보이고 있다.안대규 기자 powerzanic@hankyung.com