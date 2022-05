현대重그룹, 주요계열사 12곳 인권경영委 설치…ESG경영 속도

인권선언하고 올해 인권영향평가·인권경영보고서 발간 추진현대중공업그룹이 주요 계열사 12곳에 인권경영위원회를 설치하며 환경·사회·지배구조(ESG) 경영에 속도를 낸다.현대중공업그룹은 조선 중간지주사인 한국조선해양이 인권경영위원회 설치 후 인권경영선언을 채택했고, 올해 안으로 현대오일뱅크, 현대제뉴인 등 그룹 주요 계열사 10곳이 동참할 계획이라고 26일 밝혔다.앞서 현대중공업도 이달 16일 인권경영위원회를 신설하고 인권경영을 선언한 바 있다.현대중공업그룹은 2020년 인권경영 로드맵을 수립하고 인권 보호 규범을 명문화하는 등 인권경영을 지속해서 추진해왔다.인권경영위원회 신설과 인권경영선언도 이러한 노력의 연장선이다.인권경영위원회는 각 사의 ESG 최고책임자를 위원장으로 선임해 인권 영향평가와 인권교육, 인권침해 구제 등을 전담한다.주요 인권 이슈를 모니터링해 중대 사항을 이사회 내 ESG위원회에 보고하는 역할도 담당한다.인권경영선언에는 ▲ 이해관계자에 대한 인권 존중 ▲ 유엔(UN) 세계인권선언 등 국제인권 규범에 대한 지지 ▲ 인권침해 예방 및 구제를 위한 노력 ▲ 인권 거버넌스 체계 구성 ▲ 인권경영 실천규정 제정 ▲ 인권영향평가 실시 등의 내용이 담겼다.현대중공업그룹의 주요 계열사들은 향후 정기적으로 인권 영향평가를 하고, 평가 결과를 담은 인권경영보고서도 발간할 계획이다.현대중공업그룹 ESG 최고책임자인 가삼현 부회장은 "현대중공업그룹의 인권정책이 임직원뿐만 아니라 모든 이해관계자에게 적용·준수될 수 있도록 인권경영 강화에 앞장서겠다"고 말했다.현대중공업그룹은 작년 11월 '바다에서 시작하는 깨끗한 미래'(Future From the Ocean)라는 그룹 ESG 경영 비전과 '비욘드 블루 포워드 투 그린'(Beyond Blue Forward to Green)이라는 슬로건을 선포한 바 있다./연합뉴스