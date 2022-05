제3회 인천국제해양포럼 온라인 서포터즈 발족

지원자 중 200명 최종 선발…7월21일∼22일 개최수도권 유일의 해양 국제콘퍼런스인 제3회 인천국제해양포럼(IIOF 2022)의 성공적 개최를 도울 온라인 서포터즈가 24일 발족했다.인천항만공사(IPA)는 이날 제3회 인천국제해양포럼 온라인 서포터즈 발대식을 비대면으로 개최했다.IPA는 지난달 25일부터 이달 10일까지 서포터즈 모집을 진행했고, 서류·면접 심사를 거쳐 지원자 400여명 가운데 200명을 최종 선발했다.이들은 앞으로 사회관계망서비스(SNS)를 통해 포럼 일정·참가 방법, 세션 주제, 포럼 연사·부대행사 등을 알리는 홍보 활동에 나선다.해양수산부·인천시가 주최하고 IPA·연합뉴스가 주관하는 올해 포럼은 송도컨벤시아에서 7월21일∼22일 이틀간 열릴 예정이다.포럼 온라인 사전등록은 인천국제해양포럼 공식 홈페이지에서 다음 달 1일부터 7월 15일까지 하면 된다.올해 포럼의 대주제는 '세상이 묻고, 바다가 답하다(The World Calls, The Ocean Waves)', 슬로건은 '숨 쉬다, 모두의 바다에서(Breath in the Ocean Week)'로 정했다.▲ 해운물류 ▲ 해양에너지 ▲ ESG 경영과 항만 네트워크 ▲ 해양관광 ▲ 극지·대양 ▲ 해양인문학(특별 세션)에 대해 논의할 예정이다.최정철 IPA 경영부문 부사장은 "해양 물류 산업의 중요도가 높아진 지금 해양 미래인재들의 역할이 크다"며, "(서포터즈가) 올해도 참신한 아이디어와 열정으로 인천국제해양포럼을 빛내주길 바란다"고 말했다./연합뉴스