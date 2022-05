WHO "원숭이두창, 억제 가능"…다우 1.98% '상승' [모닝브리핑]

세계보건기구(WHO)가 원숭이두창의 전파를 억제할 수 있다고 밝혔습니다. 마리아 밴커코브 WHO 코로나19 대응 기술팀장은 WHO SNS에서 "유럽과 북미 등에서 발병 사례가 나오고 있으나 막을 수 있는 상황"이라고 말했습니다. 이어 "우리는 사람 간 전염을 막길 원하며, 풍토병이 아닌 지역에서 그렇게 할 수 있다"면서 "조기 인지와 격리 등 공중 보건 수단을 쓸 수 있는 상황"이라고 덧붙였습니다. WHO는 변이가 있다는 증거는 아직 없다고 밝혔습니다. 추가로 원숭이두창이 성행위를 통해 감염될 수 있지만, 기본적으로 성병은 아니라는 점을 강조했습니다. WHO 통계에 따르면 21일 기준 호주·벨기에·캐나다·프랑스·독일·이탈리아·네덜란드·포르투갈·스페인·스웨덴·영국·미국 등 12개국에서 92건의 원숭이두창 확진 사례가 보고됐으며, 의심 사례는 28건으로 파악됐습니다. 원숭이두창에 감염될 경우, 발열 두통 근육통 임파선염피로감 등 천연두와 유사한 초기 증상이 나타납니다. 천연두 백신으로 85% 보호받을 수 있는 것으로 알려졌습니다.뉴욕증시가 상승했습니다. 현지시간 23일 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1.98% 상승한 3만1880.24로 거래를 마쳤습니다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500은 1.86% 오른 3973.57, 나스닥 지수는 1.59% 상승한 1만1535.27로 각각 마감했습니다. 은행주들이 JP모건의 긍정적인 실적 전망에 크게 오르면서 투자 심리를 개선했습니다. JP모건은 투자자의 날 행사에서 올해 순이익이 560억 달러에 달할 것으로 예상했습니다. 이는 1월에 예상한 500억 달러보다 더 높아진 수준입니다. 여기에 조 바이든 미국 대통령이 기시다 후미오 일본 총리와의 정상 회담 이후 일부 상품에 대해 대중 관세를 낮추는 것을 검토하고 있다고 밝힌 점도 주가에 긍정적인 영향을 줬습니다.크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재가 한국산 가상화폐 루나와 스테이블 코인 테라USD(UST) 폭락 사태와 관련해 두 코인 발행 구조가 다단계 피라미드 사기였다고 비판했습니다. 게오르기에바 총재는 세계경제포럼(WEF) 연차총회인 스위스 '다보스 포럼'에서 이같이 밝혔다고 미국 경제 매체 CNBC 방송이 보도했습니다. 그는 다보스포럼 패널 회의에서 "(최근) 스테이블 코인 영역에서 큰 혼란이 발생했다"며 "스테이블 코인은 (신뢰할 수 있는 실물) 자산으로 뒷받침되면 (달러 대비 가치가) 1대 1로 안정적이지만, 자산으로 뒷받침되지 않으면서 20% 수익을 약속한다면 그것은 피라미드 구조"라고 비판했습니다. 이어 "피라미드 구조에는 무슨 일이 발생하는가. 결국 그것은 산산조각이 나면서 허물어진다"고 지적했습니다. 테라폼랩스는 UST를 맡긴 투자자들에게 연 20% 수익을 약속해 폰지 사기라는 비판도 제기된 바 있습니다.화요일인 오늘은 전국이 대체로 맑은 가운데 체감온도가 높아질 전망입니다. 기상청에 따르면 기온은 평년보다 2~5도가량 더 높겠습니다. 일부 전남과 경상권에선 하루 최고 체감온도가 31도까지 오르겠습니다. 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 15~20도로 클 수 있는 만큼, 건강 관리에 유의해야겠습니다. 아침 최저기온은 12~21도, 낮 최고기온은 24~33도가량을 나타내겠습니다. 미세먼지 농도는 수도권은 나쁨, 제주는 좋음, 그 밖의 권역은 보통 수준으로 예보됐습니다.지금까지 한경닷컴 고은빛 기자였습니다.