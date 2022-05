더샵, 환경 보전과 건강한 삶 담보하는 친환경 아파트

포스코건설 더샵이 2022 브랜드 고객충성도 대상 아파트부문에서 6년 연속 1위에 올랐다.포스코건설은 아파트 건설에도 ESG개념을 적극 접목해 지구환경 보전과 사람들의 건강한 삶을 담보하는 친환경아파트 건설에 역량을 집결해 나가고 있다.이에 대한 의지를 담아 지구의 내일을 지키는 친환경 아파트를 공급하겠다는 약속의 의미로 11년만에 더샵 TV CF를 신규 제작해 올해 2월 론칭 했다. 이는 최근 포스코그룹이 ‘Green Tomorrow, With POSCO'를 비전 슬로건으로 채택하여, 지구환경을 지키고 친환경 미래 비전을 실현해나가기로 한 경영방침에 따른 것으로, 이번 CF의 메인 슬로건도 ‘Green Tomorrow’의 아파트 버전인 ‘Green Life With THE SHARP’으로 정했다.포스코건설은 경쟁사와 차별적으로 아파트를 시공할 때 그룹내 포스코에서 발생하는 부산물을 주 원료로 하는 저탄소 시멘트인 포스멘트(PosMent) 사용을 늘려 친환경 아파트로서의 이미지를 굳건히 하고 있다. 포스멘트는 원료를 굽는 과정이 필요없는 고로슬래그를 58%까지 사용하기 때문에, 자극제 2%를 더하면 일반 시멘트보다 최대 60%의 CO2를 저감할 수 있다. 최근에는 포스코·슬래그시멘트 3社·레미콘 4社와 포스멘트의 생산 및 사용 확대를 위한 업무협약을 체결하기도 했다.뿐만 아니라, 포스코건설은 생태계를 감안한 단지조경, 실내 맞춤정원 특화설계 등 환경친화적인 인프라를 적극 반영해 고객들의 호평을 받고 있다.