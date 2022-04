신세계그룹은 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 5월 4일, 이른바 '스타워즈 데이'를 전후한 마케팅을 벌인다고 28일 밝혔다.스타워즈 데이는 영화 스타워즈 속 유명 대사인 '포스가 당신과 함께 하기를'(May the Forth be with you)의 영어 표현이 5월 4일(May the Fourth)의 영어 표현과 비슷한 데서 유래했다.이마트와 일렉트로마트 게이밍샵 등이 참여해 구매 조건을 충족한 고객에게 다스 베이더 일러스트가 그려진 가방이나 골프공 등을 주고, 이마트 5개 점포에서는 실물 크기의 스타워즈 캐릭터 동상을 전시한다.SSG닷컴은 5월 2일부터 쓱배송(당일배송) 레고 상품 구매자를 대상으로 추첨을 통해 스타워즈 속 광선검 모형을, 5월 4∼15일에는 새벽배송 상품 10만원 이상 구매 고객 중 선착순 7천명에게 스타워즈 알비백(보랭백)을 준다.인천 SSG랜더스필드에서는 5월 3∼5일 스타워즈 데이 행사를 한다./연합뉴스