LG디스플레이 파주 사업장 전경 [사진=LG디스플레이]

LG디스플레이가 액정표시장치(LCD) 패널 가격 하락과 중국의 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 봉쇄 여파, 계절적 비수기 영향 등의 여파로 1분기에 기대 이하 실적을 냈다.LG디스플레이는 1분기 연결 기준 383억원의 영업이익을 기록해 전년 동기 대비 92.67% 줄었다고 27일 공시했다. 같은 기간 매출액은 6조4715억원으로 5.98% 감소했으며 당기순이익은 543억원으로 79.6% 줄었다.앞서 금융정보업체 에프앤가이드는 LG디스플레이의 1분기 매출 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 6조8377억원, 영업익 컨센서스는 1783억원으로 집계한 바 있다. 1분기 매출은 컨센서스보다 소폭 낮았지만 영업익은 컨센서스를 크게 밑돌았다.계절적 비수기 진입 및 전방 산업 수요 부진으로 제품 출하가 감소한 데다 LCD 패널 가격 하락세가 지속된 데 따른 결과로 풀이된다. 중국 내 코로나19 봉쇄 조치 등 대외 변수에 의한 물류 및 부품 수급 문제도 생산과 출하에 영향을 미쳤다.매출 기준 제품별 판매 비중은 TV용 패널 26%, IT용 패널(모니터·노트북·PC·태블릿 등) 48%, 모바일용 패널 및 기타 제품 26%다. 1분기에도 전체 TV시장 매출은 전년 동기 대비 10% 줄어드는 등 부진이 계속됐지만 유기발광다이오드(OLED) TV 세트 판매량은 40% 이상 증가하며 전체 프리미엄 TV 시장 성장을 이끌었다.LG디스플레이는 위기 관리를 강화해 외부 변수 영향을 최소화하고 차별화된 경쟁력을 보유한 OLED와 하이엔드 LCD를 통해 대응한다는 방침이다.분야별로 대형 올레드 부문의 경우 오는 2분기부터 출하량과 수익성 개선을 기대하고 있다. LG디스플레이는 2분기부터 OLED 화질의 핵심인 유기발광 소자에 '중(重)수소 기술'과 '개인화 알고리즘'을 적용시켜 화면밝기(휘도)를 30% 높인 'OLED. EX'를 TV용 올레드 패널 전 라인업에 적용한다. 또 게이밍, 투명, 포터블 올레드와 같은 '라이프 디스플레이' 영역에서 새로운 시장을 적극 공략할 방침이다.중소형 올레드의 경우 모바일 부문에서는 하반기 신모델 공급 확대를 통해 성과를 개선하고 하이엔드 제품을 중심으로 사업을 운영해나갈 계획. 이외 차량용 OLED 부문 등에서도 시장 리더십을 강화하기로 했다. LCD 부문에서는 경쟁력과 안정적 수익성을 확보하고 있는 하이엔드 IT 제품군에 보다 집중한다는 전략이다.회사 측은 핵심 고객과의 전략적 협업을 기반으로 수주형 사업 확대를 통해 시장 변동에 따른 영향을 단계적으로 축소하겠다고 밝혔다. 올레드를 중심으로 시장 창출형 사업에 집중해 사업구조를 고도화해나갈 방침이다.김성현 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO)는 "거시경제 불확실성 및 공급망 위기 등으로 시장의 변동성이 큰 상황이지만 위기관리를 강화하고 시장의 변화를 면밀히 모니터링해 선제 대응할 것"이라고 말했다.이어 "최근 전반적 수요 둔화 추세 속에서도 프리미엄 TV 성장세의 지속 및 하이엔드 IT 제품의 소비자 활용가치 상승 등 프리미엄 영역에선 기회요인이 있다"며 "OLED 물량 확대, 고부가 IT 제품 집중 등을 통해 하반기에는 성과를 개선하겠다"고 덧붙였다.강경주 한경닷컴 기자 qurasoha@hankyung.com