현대차, 2015년부터 한국관 후원

전시에 김윤철 대표작가 등 참여

현대자동차, ‘제59회 베니스 비엔날레’ 한국관 공식 후원. 사진=현대차

현대차는 이달 23일부터 올 11월27일까지 이탈리아 베니스에 위치한 카스텔로 자르디니 공원에서 개최되는 '제59회 베니스 비엔날레' 한국관을 공식 후원한다고 22일 밝혔다.베니스 비엔날레는 1895년에 시작돼 120년 넘는 역사를 자랑하는 세계 최고 권위의 국제 미술전 중 하나로 국가별로 독립된 전시공간인 국가관을 운영해 '미술계의 올림픽'으로도 불린다.현대차는 한국 예술가들이 전 세계 문화예술계에 다양한 작품들을 선보일 수 있도록 2015년부터 베니스 비엔날레 한국관을 후원해 왔다.이번 베니스 비엔날레는 뉴욕의 랜드마크인 하이라인 파크의 예술 총괄 큐레이터 세실리아 알레마니의 감독 하에 'The Milk of Dreams(꿈의 우유)'를 주제로 본전시가 개최된다. 본전시와 더불어 80여개의 국가관이 운영된다.올해 한국관 전시는 이영철 예술감독과 김윤철 대표작가가 참여한다. 김윤철 작가는 2020년 현대모터스튜디오 서울에서 열린 '현대 x 일렉트라: 메타모포시스' 전시에 참여한 바 있다.김윤철 작가는 한국관 전시 '나선(gyre)' 을 통해 총 7점의 설치 작품을 선보인다. 작가는 '부푼 태양(Swollen Sun)', '신경(Path of Gods)', '거대한 바깥(Great Outdoors)'이라는 세 가지 스토리를 유기적으로 연결해 사물, 자연, 인간이 공존하는 세계를 재조명할 예정이다.토마스 쉬미에라 현대차 고객경험본부장(부사장)은 "앞으로도 현대차는 예술과 기술의 창의적인 실험을 지지하며 진정성 있는 문화예술 후원을 이어가 고객들에게 영감을 선사하고 고객의 시간을 더욱 가치 있게 만들도록 노력할 것"이라고 말했다.신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com