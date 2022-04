기아, ‘2022 월드 IT 쇼’ 참가. 사진=기아

기아가 국내 최대 규모 정보통신기술(ICT) 전시회에서 EV6 GT 라인과 니로 EV를 선보인다.기아는 이달 22일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '2022 월드 IT 쇼'에 참가한다고 20일 밝혔다. 기아는 월드 IT 쇼에서 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 기반 전기차 EV6 GT 라인과 올해 상반기 출시를 앞둔 신형 니로 EV를 전시한다.기아는 EV6 GT 라인에 탑재된 'V2L 기술'을 활용한 스마트 오피스 공간을 조성했다. 전기차 시대 새로운 자동차 경험을 제공하겠다는 취지다.플라스틱 업사이클링, 배터리 리사이클링 등 자원 재순환 과정을 이해하기 쉽게 설명하는 영상을 마련해 지속가능성에 대한 의지도 내비쳤다.이 밖에 프리미엄 업사이클링 브랜드 '콘티뉴', 아웃도어 전문브랜드 '아이더'와 각각 협업한 친환경 제품을 전시하는 등 다양한 볼거리를 마련했다.기아 관계자는 "각 분야의 최신 트렌드와 미래기술을 전시하는 2022 월드 IT 쇼 참가를 통해 전기차 선도 브랜드 이미지를 굳힐 것"이라며 "앞으로도 높아지는 모빌리티에 대한 고객의 기대감에 부합하는 미래기술을 지속적으로 선보이기 위해 노력하겠다"고 말했다.신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com