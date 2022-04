"새로운 일상으로의 초대"…삼성·LG전자 '월드IT쇼' 참가(종합)

삼성전자, 기기 간 연결성 극대화한 '팀삼성 라이프' 선봬LG전자, 업그레이드하는 'UP가전'·신가전·로봇 기술 소개삼성전자와 LG전자가 20일부터 사흘간 서울 강남구 코엑스(COEX)에서 열리는 국내 최대 IT 전시회 '월드 IT쇼 2022'에 참가해 새로운 일상을 구현하는 혁신 기술을 선보인다.삼성전자는 이번 전시에서 자사 제품 간 연결성을 극대화한 '팀삼성 라이프'(Team Samsung Life)를 소개했다.전시 부스에서는 갤럭시 S22 시리즈, 갤럭시 탭S8, 갤럭시 북2 프로 등 모바일·IT 기기와 네오(Neo) QLED 8K TV, 비스포크 냉장고 등 소비자 가전제품들이 유기적으로 연결돼 구현하는 새로운 사용경험을 강조했다.특히 이번 전시에서는 5천325명의 소비자가 바라는 삼성 제품 간 다양한 연결성에 대한 사연을 바탕으로 4개의 테마 공간이 조성됐다.맞벌이 신혼부부의 사연을 바탕으로 구성한 '홈' 테마공간에서는 비스포크 큐커와 갤럭시 S22를 연동해 자동으로 요리 코스를 전송한 뒤 빠르고 간편하게 요리하는 모습을 연출했다.'플레이그라운드' 테마 공간은 갤럭시 S22의 야간 촬영 기능인 '나이토그래피' 기능으로 촬영한 장면을 네오 QLED 8K TV, 휴대용 프로젝터 '더프리스타일'과 연결해 간편하게 시청할 수 있게 했다.'오피스'와 '스터디룸' 테마공간에서는 갤럭시 S22와 갤럭시 북2 프로를 비롯한 다양한 IT, 모바일, 가전제품들이 제안하는 효율적인 업무 환경과 학습환경을 경험할 수 있다.이 밖에도 게임을 즐기는 사회 초년생을 위해 네오 QLED 8K와 게이밍 모니터 '오디세이 네오 G9'을 함께 갖춘 게이밍 멀티룸 등 각계각층을 고려한 다채로운 체험 공간이 마련됐다.삼성전자 한국총괄 윤태식 상무는 "이번 월드IT쇼 2022에서는 고객들의 실제 이야기를 바탕으로 연출한 공간을 마련해 모바일, 가전, TV 등의 고도화된 연결성을 직접 경험할 수 있게 했다"며 "테마별 공간에서 다양한 제품과 함께 '팀삼성'만이 전달할 수 있는 가치를 마음껏 누리길 바란다"고 말했다.LG전자는 이번 전시관(870㎡)을 젊은 고객들에게 인기 많은 제품을 전면에 내세워 관람객들이 다양한 라이프스타일을 직접 체험할 수 있도록 꾸몄다.전시관 입구에서 소비자들이 무선 이동식 스크린 'LG 스탠바이미', 신개념 식물생활가전 'LG 틔운' 등 신(新)가전들을 경험할 수 있도록 했으며, 올레드 기술을 상징하는 88형 LG 시그니처 올레드 8K TV도 함께 배치해 눈길을 끌었다.LG전자는 가전을 구매할 때는 없던 새로운 기능을 사후에 업그레이드로 추가할 수 있는 'LG 업(UP)가전' 체험 존도 조성했다.관람객들은 냉장고의 조명 밝기 조절 기능을 추가하거나 세탁기의 펫 케어 기능, 에어컨 디스플레이의 날씨 정보 표기 기능 등을 업그레이드하는 차별화된 경험을 할 수 있다고 LG전자는 설명했다.LG전자가 미래 사업으로 확대하고 있는 로봇들도 대거 전시된다.손소독제를 탑재한 'LG 클로이 서브봇'과 방역작업을 수행하는 'LG 클로이 UV-C봇', 순찰주행과 도슨트 기능을 겸비한 'LG 클로이 가이드봇' 등 여러 상업용 로봇들이 전시장에서 소개된다.이외에도 초경량 노트북 LG 그램 등 LG전자의 IT 제품과 투명 올레드 사이니지, 스마트홈 플랫폼 'LG 씽큐'(LG ThinQ) 체험 공간도 함께 마련됐다./연합뉴스