코웨이 노블 제습기, 2022 iF 디자인상 금상

코웨이는 노블 제습기(사진)로 '2022 iF 디자인 어워드'에서 최고상인 금상을 수상했다고 15일 밝혔다. iF 디자인 어워드는 국제디자인포럼이 주관하는 세계 3대 디자인상 중 하나로 디자인 혁신성, 사용 편의성, 브랜드 가치 등을 종합 평가한다. 코웨이는 2008년부터 올해까지 15년 연속 iF 디자인상을 받았다.노블 제습기가 금상을 수상한 가운데 제품 디자인 부문 4개, 인테리어 부문 2개, UI(사용자 인터페이스) 부문에서 1개 품목이 본상을 받아 총 8개의 상을 받았다는 게 회사 측 설명이다. 제습기의 이번 수상으로 '노블 콜렉션'은 정수기, 공기청정기, 가습기, 인덕션, 제습기 등 라인업 모든 제품이 수상 대열에 합류했다.노블 제습기는 건축물에서 영감을 얻은 조형적 디자인을 살림으로써 공간미를 높인 부분에서 좋은 점수를 얻었다. 간결한 직선 구조의 타워형 디자인이 고급스러운 분위기를 연출해 인테리어 소품으로도 적합하다는 평가다. 물통이 가득 차면 자동으로 트레이가 열려 물비움 알림을 직관적으로 보여주는 등 관리 편의성도 높였다.코웨이 관계자는 "공간과 가구, 제품 간 경계를 허물고 인테리어 오브제로 활용할 수 있도록 프리미엄 디자인을 제품에 반영하고 있다"며 "사용자 경험을 극대화할 수 있는 차별화된 디자인을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.김병근 기자 bk11@hankyung.com