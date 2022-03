KB국민은행, "오후 6시까지 문 열어요" 은행 패러다임 선도

KB국민은행이 ‘2022 대한민국 브랜드스타’에서 은행 부문 브랜드 가치 1위에 선정됐다. 저녁 6시까지 운영하는 ‘9 To 6 Bank’를 전국 72곳으로 확대해 새로운 영업점 운영 패러다임을 선도한 결과다.9 To 6 Bank는 오후 4시까지인 영업점 운영시간을 오후 6시까지 연장 운영하는 형태의 특화지점이다. 비대면 거래 확대에도 불구하고 자산관리, 대출상담 등 대면채널에 대한 수요가 크다는 점에 착안해 만들었다.9 To 6 Bank는 서울 및 수도권 지역은 물론 충청, 대구, 부산, 광주 등 전국 72곳의 영업점을 선정하고 고객의 접근성을 높여 더욱 편리한 이용이 가능하도록 했다. KB국민은행 홈페이지 내에 ‘지점찾기’ 또는 KB스타뱅킹 내 ‘영업시간 특화지점 안내·찾기’에서 확인할 수 있다.9 To 6 Bank의 직원은 오전조와 오후조로 나눠 오전조는 오전 9시부터 오후 4시까지, 오후조는 오전 11시부터 오후 6시까지 근무한다. 이에 따라 직장인, 자영업자 등 기존 영업시간 중 방문이 어려웠던 고객도 금융상담을 받을 수 있다.KB국민은행은 9 To 6 Bank를 통해 고객 편의성을 높이고 유연한 근무 환경을 조성해 직원들의 업무 만족도도 끌어올릴 계획이다. 오전 시간을 활용해 아이들을 등원시키는 워킹맘, 자기개발을 원하는 직원 등이 원하는 근무시간에 일할 수 있도록 선택권을 넓혔다.KB국민은행 관계자는 “9 To 6 Bank는 전문화된 금융서비스를 제공하는 기존 대면채널을 고객지향적으로 한 단계 더 발전시킨 것으로 영업점 운영의 새로운 패러다임”이라며 “앞으로도 고객 편의성을 더욱 높이겠다”고 말했다. KB국민은행은 지난해 11월 Z세대’ 위한 금융플랫폼 ‘리브넥스트’도 출시했다. 미래 잠재 성장 고객인 Z세대를 타깃으로 한 플랫폼으로 금융 활동이 어려운 10대 고객의 금융 독립에 초점을 맞췄다.