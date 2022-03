삼성전자 "여러 디바이스 시너지로 차별화된 고객 경험 창출"

한종희 부회장 "사업 경계 뛰어넘는 통합 시너지·신성장 동력 확대"삼성전자는 16일 올해 멀티 디바이스를 기반으로 고객 경험을 혁신하고 프리미엄 영역에서 리더십을 공고히 하는 것을 포함한 경영 전략을 발표했다.삼성전자 DX부문장 한종희 부회장, DS부문장 경계현 사장은 이날 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 열린 제53기 정기 주주총회에서 경영 현황을 설명하면서 이같이 밝혔다.한 부회장은 "지난해 연말 세트 사업을 통합해 새롭게 출범한 DX부문은 사업 간 경계를 뛰어넘는 통합 시너지를 확대하고 미래 신성장 동력을 키워나갈 계획"이라며 "특히 고객에게 가치 있는 경험을 제공하기 위해 혁신을 최우선으로 추진하고 지속 성장하는 사업 구조를 만들어나갈 것"이라고 말했다.삼성전자 DX부문은 올해 ▲ 멀티 디바이스 기반 고객 경험 혁신 ▲ 프리미엄 영역 리더십 강화 ▲ 미래 성장 모멘텀 강화 등을 3대 주요 사업 방향으로 제시했다.한 부회장은 "삼성전자는 한 해 5억대 규모의 제품을 판매하고 있어 차별화된 디바이스 경험을 제공하는 데 최적화돼 있으며, 고객이 가장 쉽고 편안하게 다양한 기기를 연결하고 가장 똑똑한 기능을 개인화된 형태로 사용할 수 있도록 할 방침"이라며 "삼성의 다양한 디바이스를 외부 기기와 연결하고 글로벌 에코 시스템과의 전략적 협력도 강화할 것"이라고 설명했다.한 부회장은 이어 "MX사업은 플래그십 스마트폰 시장에서 리더십을 강화할 것"이라며 "영상디스플레이(VD) 사업은 스크린 혁신을 가속화하고, 생활 가전은 맞춤형 가전 비스포크 사업의 글로벌 출시를 본격적으로 확대해 시장에서 확고한 경쟁 우위를 이어나갈 것"이라고 강조했다.한 부회장은 미래 성장과 관련해서는 온라인 채널 강화, B2B 사업 성장 가속, 신사업 발굴 등을 언급했다.그는 "신사업 발굴의 첫 행보가 로봇 사업으로, 다양한 영역에서 로봇 기술을 축적해 미래 세대가 '라이프 컴패니언' 로봇을 경험하도록 앞장서겠다"며 "로봇 외에도 신규 성장 분야를 키워나가겠다"고 밝혔다.반도체 사업 DS 부문도 디지털 대전환의 시대를 맞아 기술 초격차와 과감한 투자를 통해 중장기 지속 성장의 발판을 마련할 계획이라고 삼성전자는 전했다.경 사장은 올해 글로벌 반도체 시장이 전년 대비 9% 성장해 최초로 6천달러 시대에 진입할 것이라고 예상하면서 "DS부문은 시장 성장률을 상회하는 성장을 할 것"이라고 자신했다.삼성전자는 메모리 사업의 경우 차세대 공정에 대한 기술 격차를 확대하고 신규 응용처와 데이터센터 고객들에게 한 차원 높은 솔루션을 제공해 '메모리 솔루션 프로바이더'로서의 차별화를 추구해 나갈 예정이다.파운드리와 관련해선 고객 중심 사고와 기술·제조 역량 확대로 고객 만족을 강화해 나갈 방침이다.구체적으로 상반기 중 차세대 GAA(Gate All Around) 공정 양산으로 기술 리더십을 이어가는 동시에 공정 안정화와 생산 증대를 통한 공급능력 확대에 집중하기로 했다.또한 HPC(High Performance Computing)·AI 등 주요 성장 응용처 부문에서 신규 고객을 확보하고 수익성을 개선할 계획이다.시스템LSI의 경우 AI 등 핵심기술을 확보하고 제품 경쟁력을 강화해 나간다.보급형 5G SoC 라인업을 강화하고, 이미지센서의 미세픽셀 기술 리더십을 이어가 보급형 모바일 제품에도 공급을 확대할 방침이다.아울러 핵심 인재를 지속적으로 채용하고 제품의 안정적 공급을 위한 운영 체제도 강화할 예정이라고 경 사장은 전했다.디스플레이 전략과 관련해선 스마트폰 수요 회복과 하이엔드 중심의 IT·TV 시장 성장에 발맞춰 IT, 게임, 자동차 등에서 OLED 디스플레이 응용처를 다변화하고 QD(퀀텀닷) 디스플레이를 프리미엄 TV·모니터 시장의 표준으로 만든다는 목표를 세우고 있다./연합뉴스