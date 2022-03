CJ문화재단은 CJ ENM·미국 버클리 음대와 최근 미국 보스턴에서 'K-팝 심포지엄'(The Business of K-pop and the Korean Wave Symposium) 행사를 개최했다고 15일 밝혔다.이 행사는 글로벌 문화 산업 내 주류 문화로 성장하고 있는 K-팝에 대한 교육과 네트워크 강화를 통해 미국을 비롯한 글로벌 전역으로 K-컬처를 확산하는 데 기여하고자 마련된 것이다.심포지엄은 ▲ K-팝 A&R 리스닝 ▲ 오프닝 콘서트 ▲ K-팝 비즈니스 패널 토론 ▲ 헤드라이너 콘서트 등 4개 부문으로 진행됐다.주 행사인 K-팝 비즈니스 패널 토론에서는 K-팝 산업의 현재와 미래에 대해 짚어보고 K-팝 산업 구조와 비즈니스 모델 및 마케팅 혁신 방안, K-팝 시장 진출 전략 등에 대해 논의가 있었다./연합뉴스