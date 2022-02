한국앤컴퍼니, 구글 클라우드 출신 김성진 최고디지털책임자 영입

한국타이어앤테크놀로지의 지주사인 한국앤컴퍼니는 구글 클라우드 출신 디지털 혁신 전문가인 김성진씨를 전무 겸 최고디지털책임자(CDO)로 영입했다고 3일 밝혔다.김 전무는 디지털·IT 부문에서 25년간 근무한 전문가로, 한국앤컴퍼니의 디지털전략실을 맡아 그룹의 디지털 전환을 진두지휘하고, 첨단 디지털 기술 기반의 혁신 모델을 정립해 나갈 예정이다.이와 함께 그룹 내 데이터 프로세스와 분석 체계를 구축하고 IT 관련 정보 처리, 소프트웨어 시스템 통합 등 IT 분야 콘트롤타워로서의 역할을 수행할 방침이다.김 전무는 삼성그룹과 SAP 코리아, 제너럴일렉트릭(GE), 현대엘리베이터에서 디지털 및 IT 혁신을 총괄했으며, 지난해에는 구글 클라우드에서 아시아태평양(APAC) 제조산업담당 디렉터를 역임했다.현대엘리베이터에서는 인공지능(AI) 등 디지털 신기술 도입과 클라우드 혁신 전략 수립을 주도했으며, GE에서는 산업 디지털 플랫폼과 사물인터넷(IoT) 사업 개발 총괄을 담당하며 스마트 팩토리 프로젝트를 수행했다.한국앤컴퍼니는 김 전무가 이러한 경험을 바탕으로 유통, 판매, 서비스 등 전 과정에 AI와 빅데이터 정보통신 기술을 접목해 디지털 혁신을 실현할 수 있을 것으로 기대하고 있다./연합뉴스