오비맥주 는 26 일 서울 강남구 삼성동 오비맥주 본사에서 새로운 기업 슬로건을 공개하는 선포식을 진행했다 . 오비맥주의 글로벌 본사인 AB 인베브는 최근 ‘ 우리는 더 크게 환호할 미래를 위하여 큰 꿈을 꿉니다 (We Dream Big to Create a Future with More Cheers!)’ 라는 비전 슬로건을 공표했다 . ‘ 꿈 ’ 은 기업의 정체성이자 모든 활동의 근간을 의미하며 , ‘ 환호 ’ 는 지역사회와 함께 지속가능한 미래를 만들기 위한 당찬 포부를 뜻한다 .

오비맥주 배하준 대표와 임직원들은 새 슬로건을 캘리그래피 작품으로 만들며 성공적인 한 해를 기원하는 시간을 가졌다 . 영화와 드라마 등 다양한 분야에서 활동 중인 캘리그래피 아티스트 지수정 작가는 오비맥주 슬로건의 의미를 힘찬 서예 디자인에 담아 붓글씨로 선보였다 . 배하준 대표는 슬로건의 핵심 키워드인 ‘ 꿈 ’ 과 ‘ 환호 ’ 를 직접 작성해 의미를 더했다 . 오비맥주 배하준 대표가 새로운 기업 슬로건을 공개하는 선포식에서 새 슬로건 캘리그래피 작품을 들고 기념 촬영을 하고 있다.