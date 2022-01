동서석유화학, 화학품 합성원료 AN '친환경 제품 국제인증' 취득

동서석유화학은 아크릴로니트릴 모노머(AN) 아시아 제조사 중 최초로 ISCC(International Sustainability and Carbon Certification) PLUS 인증을 취득했다고 24일 밝혔다.ISCC는 친환경 바이오 제품의 지속가능성을 입증하는 국제 인증이며, ISCC PLUS는 유럽연합 지역 외에서 생산해 세계에 판매하는 바이오 기반 제품의 생산·공정 과정을 담보하는 제도다.동서석유화학이 생산하는 AN은 ABS(acrylonitrile-butadiene-styrene resin)수지나 아크릴아마이드, 아크릴섬유 원료를 비롯한 각종 화학품 합성 원료로 사용된다.최근 풍력 발전 날(블레이드) 등 제품의 경량화에 기여하는 탄소섬유나, 의료 장갑용 소재인 NB라텍스 원료로서 수요가 늘어나고 있다.2050년 탄소 중립 실현 흐름 속에서 AN 역시 친환경과 지속가능성에 대한 중요성이 커졌다.동서석유화학은 AN 제품 생산 공정 전체에서 이산화탄소 감축을 추진해왔으며, 국제 인증 획득을 진행해왔다.동서석유화학 관계자는 "올해 2월부터 지속가능한 원료를 이용한 AN 생산과 마케팅을 시작할 예정이다"며 "이산화탄소 감축을 위해 지속적으로 노력할 계획이다"고 말했다./연합뉴스