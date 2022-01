Editor's Pick

비트코인이 13번째 생일을 맞은 것, 알고 계셨나요? 미국 동부시간 기준 2009년 1월 3일 오후 1시 15분 5초에 비트코인의 첫 번째 블록(genesis block)이 생성됐습니다. 사토시 나카모토는 이 블록에 ≪The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks≫라는 메시지를 기록했어요. 이날 영국 신문 더타임스의 1면 머릿기사 제목인데, 두 번째 은행 구제금융이 임박했다는 내용입니다. 금융위기로 혼란스러웠던 당시 상황은 물론 중앙집권적 금융에 대한 사토시의 문제의식까지 엿볼 수 있는 상징적 문구죠. 밤새 SNS로 세계 각지에서 쏟아진 축하 글에서 이 사진을 많이 볼 수 있는 이유입니다.임현우 기자 tardis@hankyung.com