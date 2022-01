"견실한 내실 성장 이뤄내야"

윤종규 회장이 2022년 KB금융 시무식에서 직원들과 단체사진을 촬영했다. (사진 = KB금융그룹)

윤종규 KB금융그룹 회장은 3일 신년사를 통해 "올해 가계대출 성장 제한이 예상되는 가운데 기업금융과 캐피탈 마켓(자본시장) 영역에 더욱 힘을 모아 성장 활로를 모색해 나갈 것"이라고 밝혔다.윤 회장은 "그룹의 핵심 경쟁력을 강화해 본원적 수익 기반을 공고히하고, 견실한 내실 성장을 이뤄내야 한다"며 이같이 말했다.그룹의 중장기 경영전략으로 'R.E.N.E.W'를 제시했다. R.E.N.E.W는 △핵심경쟁력 강화(Reinforce the Core) △글로벌&비금융사업 영역 확장(Expansion of Global & New Biz) △KB스타뱅킹의 역할 확대(No.1 Platform) △차별화된 ESG 리더십 확보(ESG Leadership) △최고의 인재양성 및 개방적·창의적 조직 구현(World class Talents & Culture)의 5가지 방향으로 구성된 KB금융그룹의 중장기 경영전략이다.글로벌 사업영역 확장과 비금융사업의 성과도 가시화해야 한다고 당부했다. 그는 "글로벌 분야는 인도네시아 부코핀과 캄보디아 프라삭 등 해외 인수사에 대한 안정화를 최우선 과제로, 동남아시장 지속 확장과 선진시장 진출 모색의 투 트랙 전략을 가속화 해야 한다"며 "고객접점 확대를 위해 업계 최초 진출한 '디지털 헬스케어'를 비롯한 통신 자동차 부동산 등 4대 비금융플랫폼에서 시장 지배력을 갖춰 그룹의 미래 성장동력으로 발전시켜 나가자"고 강조했다.KB스타뱅킹이 그룹 슈퍼앱으로 자리잡도록 역량과 자원을 집중한다는 계획이다. 윤 회장은 "고객의 불편 포인트를 끊임없이 모니터링하고 개선하면서 진정한 고객 중심 플랫폼으로 자리잡아야 한다"며 "계열사 상품과 서비스의 연계를 강화하고, 고객경험 개선을 통해 중장기 전략 목표인 '평생금융파트너로서, 고객에게 가장 사랑받는 넘버원 금융플랫폼'이 되도록, 혼연일체의 노력을 기울이자"고 했다.올해 본격 시행되는 마이데이터 사업 관련해서도 "정밀한 데이터분석에 기반한 맞춤형 초개인화 서비스를 고객들께 제공해야 한다"며 "인공지능(AI) 클라우드 메타버스 등 신기술은 기술로 그치는 게 아니라, 신기술을 활용한 고객경험 개선으로 이어져야 한다"고 밝혔다. 그러면서 "새롭게 발전된 고객서비스, 최적의 상품, 다양하고 유기적인 채널로 고객들께 보답할 수 잇도록 노력하자"고 요청했다.ESG(환경·사회·지배구조) 전략과 관련해선 "ESG도 이제 전략 수립 단계를 넘어 계열사별 실질적인 실행력을 높이는 단계로 한발 더 나아가야 한다"며 "특히 국가적 과제이기도 한 ‘저탄소 사회’로의 성공적인 전환이 이뤄지도록 리딩금융그룹 KB가 솔선수범해 나가자"고 당부했다.고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com