'한국관광의 별'에 오징어게임 황동혁 감독·서산 머드맥스 어촌계

문화체육관광부는 한국관광공사와 올해 '한국관광의 별'로 넷플릭스 드라마 '오징어게임'의 황동혁 감독 등 8개 관광자원을 선정했다고 21일 밝혔다.한국관광의 별은 국내 우수 관광자원을 발굴하기 위해 2010년 시작된 것으로, 올해까지 총 106개가 선정됐다.올해는 본상 3개 분야에서 4개, 특별상 3개 분야에서 4개가 각각 선정됐다.본상 대상은 ▲ 서귀포 치유의 숲 ▲ 수원화성 야간 관광 ▲ 신안 퍼플섬 ▲ 킹카누나루터(춘천) 등이다.제주 서귀포 치유의 숲은 그 자체의 매력이 뛰어난 관광지이고 경기 수원화성 야간 관광과 전남 신안 퍼플섬은 신규 콘텐츠·서비스 등으로 새로운 매력을 창출한 관광지라는 점이 고려됐다.강원도 춘천 킹카누나루터는 관광 약자들을 위한 배려가 있는 관광지다.특별상 대상은 ▲ 황동혁 감독 ▲ 충남 서산시 오지 어촌계 ▲ 9.81파크(제주) ▲ 경남 하동주민공정여행 놀루와(협동조합) 등이다.황 감독은 오징어게임 작품 속에 '오징어 게임', '뽑기', '무궁화꽃이 피었습니다' 등 한국 놀이문화를 녹여내 전 세계의 관심을 끌어냈고 이는 여행상품과 관광 체험행사 개발로 이어져 한국 관광 활성화에 기여한 점이 높은 평가를 받았다.서산시 오지 어촌계는 한국관광 홍보영상인 '필 더 리듬 오브 코리아(Feel the Rhythm of Korea) 시즌2'에 나와 인기를 끈 '서산 머드맥스' 편의 촬영지에 있는 어촌계다.9.81파크는 신규 관광지로 향후 성장이 기대되는 관광지이고, 하동주민공정여행 놀루와(협)는 전문가와 지역주민, 도시 청년 등이 함께 만든 협동조합으로 지리산, 섬진강, 차 문화 등 지역 특성을 반영한 대안 여행을 기획·운영한 곳이다.[표] 2021 한국관광의 별┌───┬──────────────────┬──────────────┐│ 부문 │ 분야 │ 수상자 │├───┼──────────────────┼──────────────┤│본 상 │ 그 자체의 매력이 뛰어난 관광지 │서귀포 치유의 숲(제주 서귀포││ │ │ ) ││ ├──────────────────┼──────────────┤│ │새 단장(리모델링), 신규 콘텐츠와 서 │수원화성 야간관광(경기 수원)││ │비스 등으로 새로운 매력을 창출한 관 ├──────────────┤│ │ 광지 │ 신안 퍼플섬(전남 신안) ││ ├──────────────────┼──────────────┤│ │관광 약자들을 위한 배려가 충분한 관 │ 킹카누나루터(강원 춘천) ││ │ 광지 │ │├───┼──┬───────────────┼──────────────┤│특별상│신규│신규 관광지(3년 이내) 중 독특 │ 9.81파크(제주 제주시) ││ │ │한 매력으로 향후 성장이 기대되│ ││ │ │ 는 관광지 │ ││ ├──┼───────────────┼──────────────┤│ │공로│ 대중문화 전반의 공로로 │ 황동혁( 감 ││ │ │한국 관광 활성화에 기여한 사람│ 독) ││ │ │ ├──────────────┤│ │ │ │충청남도 서산시 오지 어촌계 ││ │ │ │ (Feel the Rhythm of Korea ││ │ │ │ 시즌 2 서산 머드맥스편) ││ ├──┼───────────────┼──────────────┤│ │지속│환경적 · 사회적으로 지속가능 │하동주민공정여행 놀루와(협) ││ │가능│ 성 │ ││ │ │이 높은 관광지 또는 관광 사업 │ ││ │ │ 체 및 관광 프로그램 │ │└───┴──┴───────────────┴──────────────┘/연합뉴스