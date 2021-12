팬데믹 시대 생존 전략은…'마케팅의 아버지' 필립 코틀러 강연

부산국제광고제조직위, 15일부터 3차례 온라인으로 진행'마케팅의 아버지'로 불리는 필립 코틀러를 온라인으로 만나는 자리가 마련된다.부산국제광고제조직위원회는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행) 시대 새로운 마케팅 전략을 제시하는 온라인 강의를 마련했다고 15일 밝혔다.강연은 15일, 17일, 20일 각 오후 5시에 열린다.강연을 맡은 사람은 마케팅의 아버지로 불리는 필립 코틀러다.그는 이번에 '우리가 처음 마주한 세계'(Understanding the Current Market), '미래의 마케팅을 위한 새로운 전략'(The Future of Marketing), '기술 중심 마케팅의 새로운 전술'(Planning Your Marketing)을 주제로 강연한다.그는 강연에서 디지털 시대 마케팅의 본질을 꿰뚫고, 소비자들이 원하는 소비 경험을 만들어낼 수 있는 차세대 마케팅의 전략에 관해서 이야기한다.강연은 부산국제광고제 홈페이지(www.adstars.org)와 부산국제광고제가 운영하는 온라인 실무교육 플랫폼인 글로벌 매드 아카데미 홈페이지(academy.adstars.org)에서 볼 수 있다.필립 코틀러는 현재 미국 노스웨스턴 대학교 켈로그 경영대학원 마케팅 분야 석좌 교수다.세계 유수 대학에서 12개의 명예 박사 학위를 받았다.미국마케팅학회로부터 마케팅의 1인자로 뽑히기도 했다.경제경영서 '필립 코틀러 마켓 5.0'(2021)이 올해 국내 출간했으며, 이외 다수의 저서가 있다.그는 디지털 기술 가속화, 비대면 일상화, 다양한 소비자의 공존으로 '마켓 5.0 시대'가 도래했음을 피력한 바 있다.최환진 부산국제광고제 집행위원장은 "이번 강연은 마케팅의 전설이라고 할 필립 코틀러의 목소리를 직접 들을 수 있는 흔치 않은 기회"라며 "글로벌 시장에 대한 마케팅 대가의 견해와 통찰이 많은 이들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 말했다./연합뉴스