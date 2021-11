현대카드 '업종별 혜택 강화' 개인사업자 카드 공개

'현대카드 MY BUSINESS' 개편현대카드가 개인사업자의 업종별 맞춤 혜택에 초점을 맞춰 개편한 '현대카드 MY BUSINESS'를 25일 공개했다.2009년 첫선을 보인 '현대카드 MY BUSINESS'는 개인사업자 대상 인공지능(AI) 세금 신고, 부가세 신고 지원 등으로 인기를 누려왔다.현대카드는 이번 개편을 통해 사업자 업종별로 적립 및 할인 혜택을 최적화하고, 데이터 사이언스 기반으로 사업지원 서비스를 업그레이드했다.카드 상품은 총 15종이며 사업자 업종별로 결제가 빈번한 가맹점을 '사업성 경비 영역'으로 설정해 특별 적립 및 할인 혜택 등을 제공한다.카드에 업체명을 새길 수 있는 서비스도 제공된다./연합뉴스