삼성 사운드바, 영국 IT 전문매체 '올해 최고의 제품'으로 선정

삼성전자가 올해 출시한 사운드바 제품들이 해외 유명 매체들로부터 호평을 받았다.24일 삼성전자에 따르면 영국 IT 리뷰 전문 매체 'AV포럼'(AVForums)은 삼성 사운드바 3개 모델을 '2021년 최고의 제품'으로 선정했다.이 매체는 삼성 사운드바 'HW-Q950A' 모델에 대해 "지금까지 출시된 사운드바 가운데 최고의 몰입감을 선사한다"고 평가했다.아울러 'HW-Q800A'를 '2021년 최고의 만능 사운드바'로, 'HW-S60A'를 '2021년 최고의 라이프스타일 사운드바'로 각각 선정했다.이 외에도 미국의 IT 전문 매체 '테크레이더'와 영국의 IT 전문 매체 '포켓린트'는 삼성 사운드바를 '에디터스 초이스' 제품으로 선정하며 호평했다.성일경 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "삼성 사운드바는 풍성한 음질은 물론 편의성을 높여주는 다양한 기능들도 놓치지 않은 제품"이라며 "QLED TV와 함께 사용할 때 최고의 퍼포먼스를 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.시장조사업체 퓨쳐소스에 따르면 삼성전자는 글로벌 사운드바 시장에서 7년 연속 점유율 1위 자리를 지키고 있다./연합뉴스