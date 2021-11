'LG 시그니처' 앰버서더에 존 레전드…연말 시즌곡 공개

LG전자는 프리미엄 'LG 시그니처' 브랜드를 전 세계에 알리는 앰버서더(홍보대사)에 미국 유명 가수 존 레전드(John Legend)를 선정했다고 12일 밝혔다.LG전자는 올해 말까지 존 레전드와 함께 '레전드의 선물: 시그니처(Legendary Gift: the SIGNATURE)' 캠페인을 펼친다.존 레전드는 이날 유튜브 등으로 이 캠페인을 위해 만든 연말 시즌곡 'You Deserve It All'을 공개했다.이 곡에는 코로나19에 지친 모두를 응원하는 메시지가 담겨있고, 뮤직비디오 영상에는 롤러블 TV 'LG 시그니처 올레드 R'을 비롯한 다양한 LG 시그니처 제품들이 소개됐다.LG전자는 내년 초에는 존 레전드가 미국 캘리포니아주 나파밸리에서 여는 와인행사에도 참여해 LG 시그니처 와인셀러를 알릴 예정이다.'LVE(Legend Vineyard Exclusives)'라는 브랜드로 와인 시장에 진출한 존 레전드가 와인을 최적의 상태로 유지해주는 LG 시그니처 와인셀러의 우수성을 효과적으로 알릴 것으로 LG전자는 기대하고 있다.LG전자는 '기술에 영감 주는 예술, 예술을 완성하는 기술'이라는 가치를 추구하는 LG 시그니처를 알리기 위해 브랜드 앰버서더에 다양한 분야에서 영향력이 큰 인사들을 선정해왔다.세계 정상급 프로골퍼 고진영과 박성현, 유명 발레단 아메리칸발레시어터의 수석 발레리나 미스티 코플랜드, 패션 분야 글로벌 인플루언서 올리비아 팔레르모 등과 협업하며 LG 시그니처 마케팅을 진행하고 있다./연합뉴스