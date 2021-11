롯데쇼핑은 11일 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 위한 ESG위원회를 가동한다고 밝혔다.롯데쇼핑은 통합 ESG 캠페인 브랜드를 '리얼스'(RE:EARTH), 캠페인 슬로건은 '더 나은 지구를 위해 함께 꿈꾸자'는 의미의 '드림 투게더 포 어 베터 얼스'(Dream Together for a Better Earth)로 정했다.ESG 활동을 구체화하기 위해 5대 프로젝트도 추진한다.구체적으로 친환경 상품을 유통하고 장기적으로는 친환경 상품을 모아 소개하는 독자적인 판매 공간을 구성한다.또 태양광 발전 설비를 확대하고 회사 보유 차량 전부를 전기차로 바꿔나갈 계획이다.전국 각지의 매장에는 고사양의 충전 설비를 갖춘 충전소 도입도 적극적으로 추진한다.아울러 중고 거래 활성화를 위해 올해 초 지분을 투자한 온라인 중고거래 플랫폼 '중고나라' 등과 연계해 다양한 협업을 진행하고 ESG 펀드도 조성할 계획이다./연합뉴스