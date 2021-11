무역투자진흥공사(코트라)는 국내 중소·중견 소프트웨어(SW) 기업의 일본 진출을 지원하기 위한 '코리아 IT 엑스포 인 재팬'(Korea IT Expo in Japan)을 18일까지 온라인으로 진행한다고 9일 밝혔다.한국소프트웨어산업협회(KOSA)와 함께 개최하는 이번 행사에서는 일대일 온라인 상담회, 산업 동향 세미나, 스타트업 기업설명회 등이 진행되며 사전 시장성 평가를 통해 선정된 유망 SW 기업 33곳은 일본의 글로벌 기업 및 정보통신기술(ICT) 분야 바이어 및 벤처캐피털(VX) 등과 상담하게 된다.행사 기간 디지털 전환(DX) 흐름에 발맞춰 '제조업부터 BTS까지, 한국의 뉴노멀과 DX', '한국 사례를 통한 스마트시티의 미래'를 주제로 한 웨비나도 열린다./연합뉴스