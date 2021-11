미국 소비자가 사랑한 전자 제품에 LG 올레드 TV·아이폰 13

LG전자의 올레드(OLED·유기발광다이오드) TV가 미국에서 소비자들로부터 가장 사랑받은 제품으로 선정됐다.7일 업계에 따르면 미국 유력 소비자매체인 컨슈머리포트가 발표한 '올해 최고의 기술'(Top Picks in Tech for 2021) 중 '소비자가 사랑한 전자제품'(We Love: Great Gadgets)에 LG 올레드 TV가 꼽혔다.올해 최고의 기술로 선정된 총 11개 제품 중 전자 제품 부문에는 LG 올레드 TV를 비롯한 5개 제품이 선정됐다.이들 제품 중 한국 기업 제품은 LG 올레드 TV가 유일했다.TV 제품 중에서도 유일하게 이름을 올렸다.컨슈머리포트는 LG 올레드 TV에 대해 색 정확도와 명암비, 시야각 등을 두루 장점으로 꼽으면서 "특별한 단점이 없다"고 설명했다.LG 올레드 TV 외에 소비자가 사랑한 또 다른 전자제품으로는 애플의 아이폰13 프로맥스가 '가장 스마트한 핸드폰'으로 소개됐다.아이폰13 프로맥스는 카메라 성능과 배터리 수명 등이 뛰어나다는 평가를 받았다.최고의 다용도 노트북(Most Versatile Laptop)으로 소개된 애플의 맥북에어(MacBook Air) 13인치 모델도 소비자들로부터 사랑받은 제품에 선정됐다.마이크로소프트의 서피스프로(Surface Pro) 7, HP의 파빌리온게이밍(Pavillion Gaming)도 각각 2 in 1 분리형 노트북과 가성비 게이밍 노트북 부문에 이름을 올렸다./연합뉴스