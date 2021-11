문화체육관광부와 한국관광공사는 한국관광 홍보영상인 '필 더 리듬 오브 코리아(Feel the Rhythm of Korea) 시즌2'의 전주·목포편을 4일 공개한다고 3일 밝혔다.래퍼 마미손과 원슈타인이 각각 출연해 관광 거점도시인 목포와 전주의 매력을 소개하는 내용이다.목포편에선 마미손이 수산시장 경매사들의 빠른 말을 모티브로 한 랩을 민요 '풍년가'와 조합해 선보이며, 전주편에선 원슈타인이 민요 '태평가'를 재해석한다.각각 약 1분 30초 분량인 두 영상은 4일 오전 10시 한국관광공사 해외홍보 유튜브 계정 'Imagine Your Korea'에 올라온다.오충섭 관광공사 브랜드마케팅팀장은 "하반기에 방한 외국인을 본격적으로 맞이하기 위해 영상 엔딩부분 자막을 기존 '#Meet you soon(곧 만나요)'에서 '#Meet you now(지금 만나요)'로 바꿨다"고 설명했다./연합뉴스