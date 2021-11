애경그룹 지주사인 AK홀딩스는 정보기술(IT) 전문 기업 'AK아이에스'를 설립해 자회사로 편입했다고 2일 밝혔다.AK홀딩스는 "AK아이에스를 통해 미래 성장을 위한 신사업을 전개할 계획"이라며 "클라우드, 인공지능(AI), 로보틱스 프로세스자동화, 스마트팩토리, 전기차 충전사업 등을 검토 중"이라면서 "이를 통해 새로운 IT 관련 사업 기회를 지속해서 확보하고 다각화해 내부 역량과 품질 수준을 향상하고 그룹 IT 역량을 강화할 예정"이라고 설명했다.앞서 AK아이에스는 지난달 전기차 충전사업 등을 검토하기 위해 전송·네트워크 장비 개발·생산 기업인 대유플러스와 사업협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.이석주 AK홀딩스 대표는 "IT 자회사 설립은 애경그룹의 디지털 전환이 시작되는 것을 의미한다"며 "각 사업 영역과 업무 현장에서 디지털 전환을 통한 신사업과 사업 효율화를 추진해 마케팅과 영업 역량을 강화할 것"이라고 말했다./연합뉴스