농심은 자사의 대표 라면 제품인 '신라면'과 '짜파게티'가 미국 유명 격주간지 뉴욕 매거진(New York Magazine)이 발표한 '최고의 라면'에 선정됐다고 8일 밝혔다.농심에 따르면 뉴욕 매거진이 운영하는 웹사이트 더 스트래티지스트(The Strategist)는 '셰프와 푸드 라이터에 따른 최고의 라면'(The Best Instant Noodles, According to Chefs and Food Writers)이라는 기사에서 두 제품을 소개했다.이 기사는 전문가 8인의 추천을 받아 선정한 최고의 라면 10개를 소개했는데 한국 제품으로는 신라면과 짜파게티가 선정됐다.선정에 참여한 셰프 아이린 유는 신라면에 대해 "한국의 대표적인 라면으로 다른 라면을 평가하는 기준이 된다"며 "매우면서도 감칠맛이 강하고, 다양한 재료와도 잘 어울린다"고 평가했다.짜파게티에 대해서는 "먹는 재미가 있는 제품"이라며 "차돌박이를 올리고 트뤼프 오일을 살짝 뿌리면 더 맛있게 먹을 수 있다"고 소개했다./연합뉴스