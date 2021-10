[ESG 주요 콘퍼런스 및 포럼] 캘린더

ESG(환경·사회·지배구조)에 대한 관심이 커짐에 따라 각 기업에서 ESG와 관련된 콘퍼런스와 포럼을 준비하고 있다. 주목할 만한 ESG 뉴스와 함께 국내외 주요 ESG 일정을 모아봤다.

네이처가 10월 26일부터 28일까지 서울에서 최초의 하이브리드 콘퍼런스를 개최한다. 콘퍼런스 주제는 '배터리, 순환경제, 수소, 지속 가능성, 플라스틱, 폐기물 관리, 탄소중립' 등이다. 이번 콘퍼런스는 각 네이처 저널 편집장이 주관하며, 한국에서는 옥용식 고려대 교수 겸 환태평양대학협회 APRU 프로그램 총괄 책임자가 대회장을 맡았다. 학술연구원, 관련 산업 종사자를 비롯한 다양한 분야의 국내외 전문가가 이 프로그램에 참여해 과학적·기술적 의견과 정치적 피드백을 나누고 통합 솔루션 개발을 촉진하고자 한다.법무법인 태평양과 동아비즈니스리뷰가 10월 27일 온라인 글로벌 ESG 포럼을 개최한다. 이번 포럼의 주제는 '2021 지속가능한 혁신의 길'이며 ESG 경영의 미래를 내다보고 기업에 방향성을 제시하는 자리로 마련한다. 2가지 세션으로 나뉘는데, 첫 세션에서는 앤드루 윈스턴 에코 스트래티지스 대표, 앨릭스 에드먼스 런던 비즈니스 스쿨 교수, 이연우 법무법인 태평양 ESG랩 전문위원, 배진희 마이크로소프트 아·태 총괄이 연사로 참여한다. 두 번째 세션은 메타버스 플랫폼을 활용한 가상공간에서 법무법인 태평양 ESG 전문 변호사에게 ESG 역량 진단 및 컨설팅을 받을 수 있다. 등록을 원하는 참가자는 10월 22일까지 DBR 홈페이지를 통해 신청한다.아시아경제가 10월 27일 서울 롯데호텔에서 제10회 아시아여성리더스포럼을 개최한다. 주제는 '전환의 시대: 리더의 변화'로 기업의 여성지수 시상식 & 멘토 발대식, 기조 강연, 특별 강연, 네트워킹 등의 프로그램으로 구성했다. 기조 강연에는 미래학자이자 전 유네스코 미래위원회 초대 의장인 소하일 이나야툴라가 연사로 참여한다. 특별 강연은 박용만 대한상공회의소 명예회장이, 각 세션별 강연에는 김문정 뮤지컬 음악감독, 데니스 홍 캘리포니아대 로스앤젤레스 캠퍼스 교수가 참여해 새로운 여성 리더십에 대해 논한다. 또한 10주년 행사를 기념해 각 분야별로 선두에 있는 여성 리더들을 멘토로 특별 대담 시간도 마련했다. 포럼 참가 희망자는 아시아경제 홈페이지를 방문하면 된다.CFA한국협회가 10월 28일 가상 스튜디오에서 콘퍼런스를 개최한다. 이번 콘퍼런스는 'ESG Integration-Search for a New Source of Alpha'를 주제로 ESG 투자에 대한 글로벌 및 국내의 주요 사례를 살펴본다. 기조 강연 주요 연사로는 로저 어윈 윌리스 타워스 왓슨 투자 콘텐츠 글로벌 헤드, 신윤현 CFA한국협회 감사, 핸드릭 갈즈 서스테널리틱스 Methodology & portfolio 글로벌 리서치 헤드, 제드 배런 Excelsior 캐피털 코리아 상무가 참여한다. 이 외에 박종학 베어링자산운용 대표, 최영권 우리자산운용 대표, 윤석모 삼성증권 리서치 센터장 등이 패널로 참여해 미래 금융과 ESG에 대한 논의를 이어갈 예정이다.경기도가 스타트업이 탄소중립에 선제 대응할 수 있는 교육 프로그램을 마련했다. 경기창업허브에서 10월 19일부터 21일까지 운영되는 이 프로그램에서는 김소희 기후변화센터 사무총장, 이상훈 한국에너지공단 신재생에너지센터 소장, 여지영 SK텔레콤 ESG혁신그룹 오픈콜라보 담당, 김대원 기술보증기금 탄소중립추진단장 등이 참여해 탄소중립에 대한 의견을 나눈다. 교육은 도내 (예비)창업 기업 임직원, 도민을 대상으로 진행되며 경기스타트업플랫폼을 통해 신청할 수 있다.서강대 경영전문대학원에서 국내 최초로 ESG miniMBA 고급 과정을 개설한다. miniMBA 과정은 매주 화요일 18시 30분부터 3시간 동안 2개 과목을 수강한다. 총 18주 동안 36개 수업을 진행하며 ESG 배경과 필요성, 환경, 사회, 지배구조 그리고 ESG의 활용 전략과 방법론, 5개의 모듈로 구체적인 ESG 실행 전략을 배운다. ESG 전문화, 실무화 연계를 위해 네트워킹과 학교 측의 공동 개발 환경을 지원하고 실무에 적합한 인재를 키운다.