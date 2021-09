글로벌 대형 항공사 최초

악천후로 인한 항공기 지연

정비 시간 등 정확히 예측

대한항공이 세계 대형 항공사로는 처음으로 회사의 모든 정보기술(IT) 시스템을 클라우드로 전환했다.



대한항공은 IT 시스템을 클라우드 기반 아마존웹서비스(AWS)로 옮기는 작업을 완료했다고 28일 발표했다. 2018년 11월 계획을 발표한 지 3년 만이다. 클라우드란 데이터나 소프트웨어 등을 특정 컴퓨터가 아니라 온라인 공간에 저장해두고 어디서든 인터넷을 통해 사용하도록 하는 방식을 뜻한다. 대한항공은 클라우드 이전 작업 완료를 통해 다른 글로벌 항공사보다 발 빠르게 포스트 코로나19 시대를 대비할 수 있게 됐다고 설명했다.



이번 전사 IT 시스템 이전은 시장 상황과 수요 변화에 능동적으로 대응하기 위해 추진됐다. 대한항공은 데이터 분석 능력과 머신러닝 등 AWS의 기능을 바탕으로 △경영 프로세스 혁신 △여객 서비스 강화 △예약·발권 시스템 편의성 증대 △기상예측 정확도 제고 등에 적극 나설 계획이다. 머신러닝 모델을 활용하면 악천후로 인한 항공기 지연 예상시간이나 항공기 정비 소요시간을 보다 정확히 예측할 수 있다. 또 AWS 클라우드로 구축된 데이터 플랫폼에서는 고객별로 고유의 디지털 식별 정보를 부여할 수 있어 맞춤형 서비스도 고도화된다.



회사 관계자는 “운영 효율성을 높이고 고객 서비스를 혁신하기 위해서는 모든 시스템의 업그레이드가 필요했다”며 “여기에 코로나19로 비대면 서비스 수요가 늘어난 것도 클라우드 전환에 속도를 내게 된 배경”이라고 말했다.



대한항공은 IT 시스템 이전을 준비하면서 직원들이 관련 역량을 갖출 수 있도록 기초 기술교육을 진행했다.



또 직원들의 AWS 시스템 적응을 돕는 체험형 프로그램의 일종인 ‘AWS 이노베이션 빌더 프로그램’도 도입했다.



남정민 기자 peux@hankyung.com