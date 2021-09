코오롱FnC 업사이클링 브랜드 '래코드' 정장

재고의류·친환경 원단 사용해 만든 옷

한섬, 재고의류로 인테리어 마감재 만들기도

그룹 BTS(방탄소년단)의 리더 RM이 지난 20일(현지시각) 미국 뉴욕 유엔본부 총회장에서 열린 제2차 지속가능발전목표(SDG) 고위급회의 개회식에서 발언하고 있다. [사진=연합뉴스]

그룹 BTS(방탄소년단)가 지난 20일(현지시각) 뉴욕 유엔본부 총회장에서 열린 제2차 지속가능발전목표(SDG)고위급회의 개회식에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 뷔, 슈가, 진, RM, 정국, 지민, 제이홉. [사진=연합뉴스]

패션잡화 브랜드 MCM은 이달 업사이클링프로젝트의 일환으로 프랑스 아티스트 '아카 보쿠(Aka Boku)'와 협업한 컬렉션을 선보였다. [사진=MCM 제공]